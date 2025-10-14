Podgorica stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania uroków Bałkanów. W zaledwie kilkadziesiąt minut można stąd dotrzeć nad malownicze wybrzeże Adriatyku i zobaczyć jedną z najpiękniejszych zatok świata - Bokę Kotorską.

Na turystów czekają też miasta Kotor czy Budva, a także górskie parki narodowe Durmitor i Lovćen. Stolica Czarnogóry sama w sobie kusi klimatycznymi kawiarniami, śródziemnomorską kuchnią i wyjątkowym spokojem południa Europy.

Z kolei Bazylea to prawdziwy klejnot kultury i architektury. Miasto słynie z muzeów światowej klasy, pięknej starówki nad Renem oraz doskonałej kuchni. Położone jest w wyjątkowym miejscu - lotnisko EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg obsługuje aż trzy miasta w trzech krajach: Szwajcarii, Francji i Niemiec. Dzięki temu podróżni z Poznania mogą jednym lotem dotrzeć nie tylko do Bazylei, ale również do francuskiej Miluzy i niemieckiego Freiburga.

- Rozwój siatki połączeń to nasz priorytet. Cieszymy się, że nasi pasażerowie zyskują kolejne możliwości podróży po Europie - mówi Kuba Olejniczak, szef działu siatki połączeń Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Nowe kierunki dopiero w połowie 2026 roku

Nowe połączenia Wizz Air do Podgoricy i Bazylei zostaną uruchomione w 2026 r.

Poznań - Podgorica. Loty dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, pierwszy lot odbędzie się 4 czerwca 2026.

Gdańsk - Podgorica. Loty cztery razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki, niedziele, pierwszy lot odbędzie się 7 czerwca 2026.

Rzeszów - Podgorica. Loty trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy, piątki, pierwszy lot odbędzie się 1 czerwca 2026.

Wrocław - Podgorica. Loty cztery razy w tygodniu, we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, pierwszy lot odbędzie się 16 czerwca 2026.

Z kolei połączenie z Poznania do Szwajcarii będzie obsługiwane trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, a pierwszy lot zaplanowano na 21 września 2026.

Gdzie jeszcze polecimy z Ławicy?

W sezonie zimowym, który rusza z końcem października, z lotniska w Poznaniu linie lotnicze uruchamiają w sumie 32 kierunki regularne i 16 kierunków czarterowych.

Wśród połączeń regularnych nowością jest utrzymanie zimą połączenia do Walencji (Ryanair). Egzotyczne będą za to kierunki czarterowe - bezpośrednio do Tajlandii (Bangkok) i Wietnamu (wyspa Phu Quoc).

Z kolei na lato 2026 Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Poznania do Tirany, stolicy Albanii.

Port Lotniczy Poznań-Ławica bije w tym roku rekordy ruchu. W lipcu i sierpniu z usług lotniska skorzystało łącznie ponad 1 mln pasażerów. Lotnisko szacuje, że po raz pierwszy w historii przekroczy w tym roku liczbę 4 mln pasażerów w ciągu roku.

