Ekologia w przestworzach. KLM wybrał Kraków w walce o czystsze niebo

Inicjatywa sojuszu lotniczego SkyTeam jest zachętą dla linii, aby realizowały swoje operacje w sposób możliwie najbardziej wydajny i zrównoważony. Jednocześnie, zadaniem The Aviation Challenge jest wspólne gromadzenie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami.

Po każdej edycji uczestnicy udostępniają między sobą wyniki przeprowadzonych testów, a efekty są dokładnie analizowane. Na tej podstawie linie mogą wybrać najbardziej skuteczne innowacje i usprawnienia do dalszego wdrażania w przyszłości, aby ulepszać swoje operacje lotnicze.

Choć akcja ma formę konkursu, a jej uczestnicy przyjaźnie współzawodniczą w różnych kategoriach, to w przedsięwzięciu nie chodzi o wygraną. Celem projektu, który angażuje wszystkich pracowników linii, ich klientów, a także lotniska i inne współpracujące firmy, jest przyspieszenie transformacji branży lotniczej i zmniejszanie jej wpływu na środowisko.

KLM wybiera Kraków w walce o czystsze niebo

W tym roku lot został zrealizowany przez KLM Cityhopper z wykorzystaniem najnowszego typu samolotu w jego flocie - Embraera E195-E2. W porównaniu ze swoim poprzednikiem - Embraerem 190 - maszyna ta charakteryzuje się o 15 procent niższym zużyciem paliwa, jest też 34 procent wydajniejsza w przeliczeniu na pasażera, co jest wynikiem zwiększonej liczby miejsc na pokładzie.

Podczas rejsu KLM Cityhopper przetestował kilka inicjatyw. Jedną z nich było zastosowanie nowej procedury wznoszenia - OptiClimb, która pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 1 procent. OptiClimb dostarcza pilotom wskazówek dotyczących optymalnej ścieżki wznoszenia dla konkretnych warunków danego lotu oraz zaleca najbardziej efektywne prędkości wznoszenia, w zależności od masy, warunków pogodowych, typu samolotu i trasy.

Na pokładzie wprowadzono szereg usprawnień mających na celu redukcję masy, w tym bardziej efektywną organizację załadunku sprzętu cateringowego oraz produktów. Aby umożliwić dokładniejszą segregację odpadów, zastosowano specjalnie przeprojektowane wózki do serwisu pokładowego. To pozwoliło zminimalizować ilość śmieci z lotu, bo znacznie większa ich część mogła zostać poddana recyklingowi.

Ponadto członkowie załogi pokładowej na rejsie do i z Krakowa pełnili rolę ambasadorów zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że zostali przeszkoleni w odpowiadaniu na pytania pasażerów dotyczące tych kwestii w KLM.

KLM zakupił dodatkowy SAF (alternatywne paliwo lotnicze), aby pokryć zapotrzebowanie dla lotu do Krakowa i z powrotem do Amsterdamu, ponad obowiązujący go standard. Ta alternatywa dla paliwa kopalnego charakteryzuje się co najmniej o 75 procent mniejszym śladem CO₂ w całym cyklu życia. SAF jest przypisany do lotu i dodawany do systemu paliwowego na lotnisku w Amsterdamie.

Po przetestowaniu różnych innowacji przy realizacji operacji lotniczej, jak też tych na pokładzie, KLM chce następnie ocenić ich rezultaty, aby móc je wprowadzić na szerszą skalę i wdrożyć jako standardowe praktyki.

W ramach inicjatywy The Aviation Challenge, KLM zaangażował również pasażerów. Pasażerowie podróżujący z Krakowa do Amsterdamu mogli dowiedzieć się więcej o najważniejszych działaniach linii w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także o jej celach i osiągnięciach. Przy bramce do samolotu działał interaktywny Smart Wall, prezentujący tematykę.

To od linii lotniczych, lotnisk oraz innych partnerów branżowych zależy, aby podróżowanie samolotem było jak najbardziej odpowiedzialne, dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych technologii i przy rozwoju nowych rozwiązań

Pomysłodawcą konkursu The Aviation Challenge była grupa entuzjastycznych pracowników KLM, zainspirowanych słynnym wyścigiem lotniczym Londyn-Melbourne, który odbył się w 1934 roku.

Podobnie jak kiedyś wyzwaniem były loty dalekiego zasięgu i globalny dostęp do świata, teraz misją całej branży lotniczej jest ograniczenie wpływu na środowisko. Ponad 90 lat temu, w początkach awiacji, pokonanie drogą lotniczą dystansu z Anglii do Australii było spektakularnym wyczynem, który wymagał wielu innowacji. To dzięki nim był możliwy niewyobrażalny postęp w lotnictwie. Dlatego inspiratorzy i uczestnicy konkursu pokładają nadzieję w nowatorskich pomysłach, których finalnym celem są regularne, komercyjne loty o minimalnym wpływie na środowisko i planetę.

''Wydarzenia'': Rewolucja w lotach z Krakowa. Zwiększone limity płynów w bagażu Polsat News Polsat News