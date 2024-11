Rozwój ludzkości wymaga nie tylko tworzenia ciekawszych i bardziej efektywnych rozwiązań w zakresie naszej wygody czy rozwoju. Istotnym elementem jest też dbanie o planetę, co zwłaszcza w ostatnich latach jest tematem numer 1 - choćby w przypadku transportu. Przemieszczamy się coraz więcej, korzystamy z samolotów na potęgę, a to generuje duży koszt... ekologiczny.

Właśnie dlatego NASA chce stworzyć samolot przyszłości. Ma to być maszyna pasażerska, która będzie wykorzystywana do codziennego transportu ludzi, przy jednocześnie ograniczonych skutkach dla środowiska, być może nawet i zeroemisyjna. Celem jest nie zmiana naszych przyzwyczajeń, a sprawienie, że te nie będą szkodzić planecie jako takiej. Wyzwanie to jest duże, ale możliwe do wykonania. To jednak będzie sporo kosztować - i ktoś może się na projekcie nieźle wzbogacić.