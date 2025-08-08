Droga ulepszona dzięki AI

Urządzenie o którym mowa to Large Animal Activated Roadside Monitoring and Alert (LAARMA) (pol. systemem monitorowania i ostrzegania o dużych zwierzętach na drogach). Opracowali go inżynierzy z Uniwersytetu w Sydney, Uniwersytetu Technologicznego Queensland oraz Departamentem Transportu i Dróg Głównych Queensland.

LAARMA wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania zwierząt w pobliżu dróg i ostrzega kierowców w czasie rzeczywistym. Udostępniając swój system jako bezpłatny zasób open source, zespół odpowiedzialny za jego stworzenie ma nadzieję uratować wiele zagrożonych gatunków na całym świecie oraz poprawić sytuację na drogach.

Skuteczność zwiększona prawie dwudziestokrotnie

Pilotażowy program (LAARMA) został przeprowadzony na głównej szosie w pobliżu miejscowości Kuranda w północnym Queensland. Istnieje tam duże ryzyko potrącenia dużych zwierząt np. kangurów i kazuarów. System łączy czujniki zamontowane na słupach przy drodze kamery, termowizję i LiDAR - z samouczącą się sztuczną inteligencją, która z czasem poprawia dokładność wykrywania. AI ostrzega kierowców za pomocą migających znaków na specjalnych wyświetlaczach, tak jakby ostrzegał przed robotami drogowymi.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wymagających ręcznego przeprogramowywania sztuczna inteligencja LAARMA sama się kontroluje i uczy na podstawie każdego wykrytego obiektu. Według naukowców przez cały okres pięciomiesięcznych badań odnotowano poprawę wskaźnika wykrywalności z 4,2 proc. do 78,5 proc. w odległości do 100 metrów.

Ochroniarz zwierząt i kierowców

System LAARMA przez cały okres badania osiągnął wysoką skuteczność. Kazuary wykrył z 97-procentową dokładnością, rejestrując ponad 287 przypadków wtargnięcia tych ptaków na drogę. Doprowadził również do zmniejszenia średniej prędkości pojazdów o 6,3 km/h. Badacze twierdzą, że to rozwiązanie jest jednakowo sukcesem dla kierowców oraz lokalnej fauny, pozwalając unikać często groźnych wypadków.

- System sam się uczy, aby stać się lepszym. Za każdym razem, gdy wykrywa kazuara, uczy się czegoś nowego na jego temat. Nie szuka tylko dopasowań. Zaczyna rozumieć, jak na przykład zazwyczaj wygląda kazuar w różnych sytuacjach - o świcie, w deszczu lub częściowo ukryty za krzakami. Dzięki temu im częściej jest używany, tym staje się inteligentniejszy i niezawodny - wskazuje doktor Kunming Li z Australijskiego Centrum Robotyki Uniwersytetu w Sydney.

Kazuar hełmiasty to zwierzę, które w północno-wschodniej Australii częto porusza się przy drogach. Zderzenie z nim jest bolesne także dla kierowcy, gdyż ten ptak może osiągać nawet 190 centymetrów wzrostu i 87 kilogramów wagi G.Winterflood Wikimedia Commons

AI zapobiegnie wypadkom na świecie?

Autorzy LAARMA chcą kontynuować swoje testy także w innych regionach Australii. W swoim systemie widzą rozwiązanie dla wypadków drogowych z udziałem zwierząt na całym świecie. Szczególnie w regionach z gatunkami chronionymi. Inżynierzy wskazują m.in. pandy czerwone w Nepalu, mrówkojady olbrzymie w Brazylii i lamparty śnieżne w Azji Środkowej.

Twórcy systemu wyrażają nadzieję, że w przyszłości zastosowanie podobnych systemów AI może okazać się skuteczne także w zapobieganiu wypadkom z udziałem ludzi.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News