- Obecność myśliwców niemieckich Eurofighter Typhoon w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim to nie tylko realne wzmocnienie obrony powietrznej wschodniej flanki NATO, ale też silny sygnał sojuszniczej jedności i zaangażowania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa - możemy przeczytać we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Zapowiedź takiego wielkiego wydarzenia miała miejsce 4 sierpnia bieżącego roku. Wówczas informował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz ten fakt urzeczywistnił się na naszych oczach. Z oficjalnych informacji wynika, że niemieckie maszyny mają pozostać w Polsce przez najbliższych kilka tygodni.

Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon w Polsce

Wsparcie ze strony Niemiec jest realizowane w ramach programu StrongerTogether, który ma za zadanie wzmocnić możliwości szybkiego reagowania Sojuszu na zagrożenia powietrzne. Nie jest tutaj tajemnicą, że chodzi o zaczepne zachowania Rosji oraz przeprowadzane przez nią ataki dronowo-rakietowe na Ukrainę, które mogą zagrozić krajom leżącym na wschodniej flance NATO.

Zadaniem myśliwców Eurofighter Typhoon będzie patrolowanie przestrzeni powietrznej i, jeśli zajdzie taka potrzeba, użycie różnej maści broni, która szybko i sprawnie zneutralizuje zagrożenie ze strony Rosji. Chodzi tutaj np. o zabłąkane rakiety. Ostatnie trzy lata wojny w Ukrainie pokazuje, że nasza armia miała spore problemy w realizacji tego zadania.

Eurofighter Typhoon będą chronić wschodnią flankę NATO

Eurofighter Typhoon to jeden z najnowocześniejszych myśliwców wielozadaniowych na świecie, opracowany wspólnie przez konsorcjum europejskich firm lotniczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Samolot ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu przewagi w powietrzu.

Dzięki zaawansowanej awionice i uzbrojeniu, może również skutecznie wykonywać misje uderzeniowe na cele naziemne. Pierwszy lot prototypu odbył się w 1994 roku, a od początku XXI wieku Typhoon jest stopniowo wprowadzany do służby w siłach powietrznych krajów partnerskich oraz kilku innych państw na świecie.

Myśliwce Eurofighter Typhoon to potężne maszyny

Jedną z największych zalet Eurofightera Typhoon jest jego wyjątkowa manewrowość, którą zawdzięcza aerodynamicznej konstrukcji typu "canard-delta" oraz nowoczesnemu systemowi sterowania fly-by-wire. Samolot jest wyposażony w dwa silniki Eurojet EJ200. Zapewniają mu dużą prędkość, zasięg i możliwość wykonywania gwałtownych manewrów podczas walki powietrznej. Typhoon może osiągać prędkość ponad 2 Machów i operować na dużych wysokościach, co czyni go groźnym przeciwnikiem zarówno dla innych myśliwców, jak i dla celów naziemnych.

Eurofighter Typhoon jest wyposażony w zaawansowane systemy radarowe i sensoryczne, które umożliwiają wykrywanie, śledzenie i zwalczanie wielu celów jednocześnie. Samolot może przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia, w tym pociski powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, bomby kierowane oraz zasobniki rozpoznawcze i walki elektronicznej. Dzięki temu Typhoon jest niezwykle wszechstronny i może być wykorzystywany zarówno do obrony przestrzeni powietrznej, jak i do precyzyjnych uderzeń na cele strategiczne.

Obecnie Eurofighter Typhoon znajduje się na wyposażeniu sił powietrznych m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Kuwejtu i Kataru. Samolot ten brał udział w wielu operacjach bojowych, m.in. w Libii i Syrii, gdzie potwierdził swoją skuteczność zarówno w walce powietrznej, jak i podczas misji wsparcia naziemnego. Eurofighter Typhoon jest stale modernizowany, a kolejne wersje otrzymują nowe systemy uzbrojenia i awioniki, co pozwala mu utrzymać pozycję jednego z najważniejszych myśliwców czwartej generacji na świecie.

