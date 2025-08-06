Amerykańskie siły specjalne pracują nad nową wersją pocisku AGM-114 Hellfire, wyposażoną w głowicę bojową, której wybuch można ukierunkować w zależności od rodzaju celu. Nowy wariant, nazwany Selectable Precision Effects Articulated (SPEAR), ma być początkowo wykorzystywany przez bezzałogowce MQ-9 Reaper oraz samoloty wsparcia AC-130J Ghostrider należące do Sił Powietrznych USA. Dzięki tej innowacji operatorzy będą mogli decydować, czy eksplozja ma być skierowana do przodu, czy rozchodzić się promieniście wokół celu.

Szczegóły dotyczące głowicy SPEAR pojawiły się w dokumentach budżetowych Pentagonu na rok fiskalny 2026. Wynika z nich, że Dowództwo Operacji Specjalnych USA (SOCOM) testuje ten wariant Hellfire już od 2021 roku, w ramach szerszego programu Stand-off Precision Guided Munitions (SOPGM). Program ten obejmuje nie tylko specjalistyczne wersje Hellfire, ale także inne precyzyjne środki rażenia powietrznego, dostosowane do potrzeb sił specjalnych.

Rozwiń

USA z nową wersją pocisków AGM-114 Hellfire

W budżecie na 2026 rok Pentagon przewiduje wzrost środków na program SOPGM, właśnie ze względu na rozwój i wdrożenie głowicy SPEAR. SOCOM wnioskuje o prawie 50 milionów dolarów na ten cel, co stanowi wzrost o ponad 2,6 miliona dolarów w porównaniu z poprzednim rokiem. Dodatkowe fundusze mają również wesprzeć zakup nowych pocisków Small Cruise Missile (SCM) dla samolotów AC-130J.

Głowica SPEAR została zaprojektowana jako dwumodalna, co oznacza, że użytkownik może wybrać tryb eksplozji: skierowany do przodu lub promieniowy. Pozwala to na dostosowanie efektu rażenia do konkretnego celu, co zwiększa elastyczność użycia pocisku. Nowy wariant Hellfire ma być zintegrowany zarówno z platformami AC-130, jak i MQ-9. Szczegóły techniczne dotyczące danych technicznych głowicy nie zostały ujawnione, nie wiadomo też, czy elementy wewnątrz pocisku fizycznie się przemieszczają podczas zmiany trybu.

Zobacz również: Militaria USA blokują potężny system rakietowy Typhon dla Europy Filip Mielczarek

AGM-114 Hellfire sieją postrach na całym świecie

Wprowadzenie głowicy SPEAR ma na celu zwiększenie uniwersalności pocisku Hellfire. Dotychczasowa wersja AGM-114R posiada głowicę z ładunkiem kumulacyjnym i otoczką odłamkową, która po eksplozji rozrzuca odłamki wokół celu. Jednak efekt rażenia jest w dużej mierze stały. Eksperci tłumaczą, że ładunek kumulacyjny działa do przodu, a odłamki rozchodzą się promieniście. Nowa konstrukcja pozwoli na precyzyjniejsze ukierunkowanie wybuchu, co może być szczególnie przydatne w walce z celami ukrytymi w okopach, za osłonami lub wewnątrz budynków.

Możliwość wyboru trybu eksplozji na miejscu pozwoli operatorom lepiej dostosować użycie pocisku do sytuacji taktycznej, a także ograniczyć ryzyko strat ubocznych. Dzięki temu nie będzie już konieczności zabierania na misję różnych wariantów Hellfire, co uprości logistykę i zwiększy elastyczność działania. Jest to szczególnie ważne dla platform takich jak MQ-9 i AC-130J, które często wykonują długotrwałe misje, czekając na odpowiedni moment do przeprowadzenia precyzyjnego uderzenia.

AGM-114R9X potrafią likwidować terrorystów

SOCOM od lat znany jest z wykorzystywania specjalistycznych wariantów Hellfire, w tym takich, które minimalizują ryzyko strat ubocznych podczas ataków na konkretne osoby. Najbardziej znanym przykładem jest tajemniczy AGM-114R9X, zwany "latającą gilotyną" lub "bombą ninja", który zamiast klasycznego ładunku wybuchowego posiada wysuwane ostrza, eliminując cel bez eksplozji.

W marcu 2024 roku Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) po raz pierwszy opublikowało nagranie z użycia pocisku R9X podczas ataku na członka Al-Kaidy w Syrii. Pociski tego typu były już wcześniej wykorzystywane w Syrii, Afganistanie, Libii, Iraku, Somalii i Jemenie. Nowa głowica SPEAR to kontynuacja trendu rozwijania coraz bardziej precyzyjnych i elastycznych środków rażenia, które pozwalają siłom specjalnym skutecznie eliminować zagrożenia przy minimalizacji strat.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio