Chiny lecą na Księżyc. Lądownik załogowy Lanyue w trakcie testów.

Ludzie nie byli na Księżycu od ponad pół wieku. Misja Apollo 17 była ostatnim przedsięwzięciem z astronautami na Srebrny Glob. Obecnie trwa wyścig o powrót rozgrywający się między NASA i Chinami. Państwo Środka planuje podjąć się realizacji wyzwania jeszcze w tej dekadzie.

Chiński lądownik księżycowy Lanyue przeszedł ważne testy

Chiny budują własny lądownik księżycowy, który ma zabrać tajkonautów na powierzchnię Srebrnego Globu. Nazwano go Lanyue, co oznacza "obejmując Księżyc". W tym tygodniu został on poddany ważnym testom, które przeprowadzono w ośrodku w Huailai w prowincji Hebei, która znajduje się w północnej części Chińskiej Republiki Ludowej.

Testy przeprowadzono 6 sierpnia i z informacji przekazanych przez Chińską Agencję Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA) wynika, że były to pierwsze w historii próby lądowania oraz startu lądownika Lanyue. Miało to na celu sprawdzenie możliwości w różnych scenariuszach, które mogą wystąpić podczas rzeczywistej misji.

Na przykład, podczas fazy startu, musimy zweryfikować jego ładunek startowy. Dlatego przeprowadziliśmy zakrojone na szeroką skalę testy mechaniczne, aby zapewnić płynne przejście w niezwykle złożonym środowisku podczas startu

Lądownik księżycowy Lanyue pomieści dwuosobową załogę

Lanyue będzie w stanie pomieścić dwuosobową załogę. Podobnie było w przypadku lądowników wykorzystywanych przez NASA w trakcie programu księżycowego Apollo. Ponadto znajdzie się tam miejsce dla łazika księżycowego oraz instrumentów naukowych.

Test potwierdził działanie systemu lądowania i startu lądownika, planu sterowania, procedur wyłączania kontaktu z powierzchnią Księżyca oraz kompatybilność interfejsów między podsystemami, w tym naprowadzania, sterowania nawigacją (GNC) i napędem

Kiedy Chiny polecą na Księżyc?

Chiny w ostatnich latach zrealizowały kilka udanych misji bezzałogowych, których celem był Księżyc. Ostatnią z nich jest Chang'e 6 z 2024 r., która pozwoliła pozyskać pierwsze w historii próbki z niewidocznej z Ziemi strony Srebrnego Globu, które następnie dostarczono do badań na naszą planetę.

Pierwszy lot załogowy z udziałem tajkonautów ma szansę odbyć się jeszcze przed końcem tej dekady. Mówi się o 2030 r. Poprzedzą go jeszcze co najmniej dwie misje bezzałogowe (Chang'e 7 i 8).

Chiny wiążą z Księżycem znacznie większe plany. W przyszłej dekadzie Państwo Środka chce uruchomić na powierzchni placówkę naukową, która ma znaleźć się w okolicy bieguna południowego Srebrnego Globu.

