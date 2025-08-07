Polecą na Księżyc. Astronauci NASA misji Artemis 2 weszli do kapsuły Orion.

NASA planuje powrót ludzi na Księżyc od lat. Człowiek ostatni raz postawił stopę na Srebrnym Globie ponad pół wieku temu, w ramach misji Apollo 17 w 1972 r. Zanim astronauci ponownie powrócą na powierzchnię, to najpierw odbędzie się lot Artemis 2.

Astronauci NASA z misji Artemis 2 weszli do kapsuły Orion

Artemis 2 to pierwszy załogowy lot na Księżyc od ponad pięciu dekad. W ramach tej misji NASA chce wysłać czworo astronautów, który to jednak nie wylądują na powierzchni. Oblecą Srebrny Glob i następnie wrócą na Ziemię.

W skład załogi Artemis 2 wchodzą Reid Wiseman (dowódca), Victor Glover (pilot), Christina Koch (specjalistka misji) oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Astronauci w ramach przygotowań do lotu ubrali skafandry kosmiczne oraz po raz pierwszy weszli do kapsuły Orion, którą polecą w okolice Księżyca. Miało to miejsce w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego (KSC) NASA na Florydzie.

Astronauci NASA misji Artemis 2 przed kapsułą załogową Orion. NASA materiały prasowe

Jesteśmy podekscytowani, że dzisiaj po raz pierwszy od czasu, gdy statek kosmiczny znajduje się w tym ośrodku, wszyscy będziemy w nim razem, co jest naprawdę ekscytujące. To pierwsze takie doświadczenie

Załoga została podłączona do systemów podtrzymywania życia, a kapsuła Orion została uruchomiona. W ten sposób astronauci NASA mogli zobaczyć, co ich czeka w dniu startu misji Artemis 2.

Misja Artemis 2 na Księżyc w 2026 roku

Program Artemis boryka się z opóźnieniami i pierwszy lot załogowy w ramach tej kampanii był przekładany. Obecnie NASA zakłada, że astronauci polecą w okolice Księżyca nie szybciej niż w kwietniu 2026 r.

Start odbędzie się ze stanowiska na Florydzie. Astronauci zostaną wystrzeleni w kosmos wielką rakietą Space Launch System, którą NASA składa od miesięcy. Misja ma potrwać około 10 dni. W tym czasie załoga poleci Orionem w stronę Księżyca, który następnie okrąży. Potem statek wróci na Ziemię.

Pierwsze od lat lądowanie na Księżycu ma odbyć się w ramach misji Artemis 3. NASA zakłada, że mogłoby to być możliwe w 2027 r., ale termin wydaje się mało prawdopodobny. W roli lądownika wybrano drugi stopień rakiety Starship firmy SpaceX, ale konstrukcja ciągle nie jest gotowa.

