Co więcej, stała Hubble'a może być określana jako wartość. Obecnie ma wynosić około H = 66,6 km/s / Mpc. Oznacza to, że obiekt oddalający się od nas z prędkością 70 km na sekundę znajduje się w odległości 1 megaparsek.

Niemniej stała Hubble'a kłóci się ze współczesną wiedzą astronomiczną. Nie uwzględnia bowiem współczesnych modeli kosmologicznych. Pomiary odległego, wczesnego wszechświata przewidują wolniejsze tempo ekspansji niż to, które astronomowie obserwują w naszym kosmicznym sąsiedztwie. Te różnice określane są jako "napięcie Hubble'a" .

Ta zaskakująca hipoteza opiera się na dostępnych materiałach na temat barionowych oscylacji akustycznych (w uproszczeniu zmiany zagęszczenia atomów we Wszechświecie).

Analiza brytyjskiego zespołu danych barionowych oscylacji akustycznych zebranych w ciągu ostatnich 20 lat naprowadziła ich na zaskakujące konkluzje. Według nich model pustki pasuje do obserwacji około 100 milionów razy lepiej niż dzisiejsze modele kosmologiczne .

Według hipotezy autorów teorii pustki ta musiałaby mieć promień około miliarda lat świetlnych. Lokalna gęstość byłaby o około 20% niższa od średniej kosmicznej. Będąc w centrum takiej pustki, de facto Ziemia mogłaby być odcięta od dużej części świata, co mogłoby tłumaczyć do pewnego stopnia to, dlaczego możemy być narażeni na brak kontaktu z obcymi cywilizacjami, jeżeli te znajdują się w znanym nam Wszechświecie.