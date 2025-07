Słynne zamki króla Ludwika II Bawarskiego: Herrenchiemsee, Linderhof, dom królewski w Schachen i najsłynniejsze Neuschwanstein oficjalnie dołączyły do grona najcenniejszych zabytków ludzkości. Dla Bawarii to powód do świętowania, a dla turystów jeszcze jeden powód, by wybrać się do tej części Niemiec.