Zamki Dolnego Śląska. Które z nich warto zobaczyć?

Dolny Śląsk to prawdziwa skarbnica warowni, które przez wieki pełniły role obronne, administracyjne i reprezentacyjne. W samej Kotlinie Jeleniogórskiej, na obszarze około 102 km², znajduje się kilkadziesiąt zamków, a w całym województwie naliczono ich 93 spośród około 400-500 zamków w Polsce. Fortece, wzniesione przez Piastów, czeskich władców i niemieckich feudałów, są świadectwem wielokulturowej przeszłości regionu.

Zamek Czocha leży w osadzie Sucha w gminie Leśna nad malowniczym Jeziorem Leśniańskim Został wzniesiony w latach 1241-1247 na zlecenie czeskiego króla Wacława I. W 1319 roku przeszedł w ręce Piastów, a jego burzliwa historia obejmuje średniowieczne konflikty i współczesne opowieści o ukrytych skarbach. Zamek urzeka gotycką architekturą, labiryntem korytarzy i tajemnymi przejściami, które rozbudzają wyobraźnię. Legenda głosi, że w jego murach straszy Biała Dama, a nieodkryte komnaty skrywają bogactwa dawnych właścicieli. Współcześnie zamek zyskał popularność jako plener filmowy, m.in. dla serialu "Wiedźmin" Netfliksa, a także gier komputerowych i rekonstrukcji historycznych;

Zamek Książto trzeci co do wielkości zamek w Polsce po Malborku (18 ha) i Wawelu, który zajmuje powierzchnię około 11 000 m². Został zbudowany w Wałbrzychu pod koniec XIII wieku przez księcia Bolka I, i stanowił strategiczny "klucz do Śląska", kontrolującym szlaki handlowe i militarne. Jego bajkowa sylwetka, ze strzelistymi wieżami i rozległymi ogrodami, kontrastuje z mroczną historią. W czasie II wojny światowej naziści drążyli pod zamkiem tunele w ramach tajemniczego projektu "Riese", którego cel pozostaje niejasny. Niektóre teorie sugerują, że miały one służyć jako bunkry lub składy broni. Dziś Zamek Książ to jeden z najpopularniejszych celów turystycznych na Dolnym Śląsku. Zwiedzający mogą podziwiać barokową Salę Maksymiliana, oraz spacerować po tarasach z widokiem na Wałbrzych i Góry Sowie. Podziemna trasa turystyczna, obejmuje także tunele "Riese".

Zamek Chojnik jest usytuowany w Jeleniej Górze na wysokości 627 m n.p.m. Został wzniesiony w 1292 roku najprawdopodobniej przez Bolka II Małego. W 1675 roku zamek spłonął po uderzeniu pioruna i nigdy nie został odbudowany. Z jego murów roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki na Śnieżkę i Kotlinę Jeleniogórską, a wspinaczka na wzgórze to prawdziwa przygoda dla miłośników gór i historii. Chojnik jest miejscem pełnym legend - opowieści o duchach i rycerskich turniejach wciąż ożywają podczas corocznych turniejów łuczniczych i rekonstrukcji historycznych.

Zamek Grodziec wzniesiono go w 1155 roku na bazaltowym wzgórzu (389 m n.p.m.). To jeden z najstarszych i najbardziej malowniczych zamków Dolnego Śląska. Początkowo pełnił funkcję strażnicy na szlakach handlowych, a w XIX wieku został odrestaurowany w duchu romantyzmu. Gotycko-renesansowa architektura, z wieżą widokową i przestronnym dziedzińcem, sprawia, że zamek jest idealnym miejscem dla miłośników średniowiecznego klimatu. Dziś Grodziec tętni życiem dzięki festiwalom rycerskim, koncertom i rekonstrukcjom historycznym. Zwiedzający mogą wspiąć się na wieżę, skąd rozpościera się panorama na okoliczne wzgórza, oraz odkrywać zamkowe sale, w których odbywają się wystawy sztuki i rzemiosła.

Zamek Grodziec Jerzy Strzelecki/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Zamek Grodno to średniowieczna warownia położna w Zagórzu Śląskim, która powstała w XIII wieku. Według opowieści, w jego murach straszy Biała Dama, która strzeże ukrytych skarbów. Zamek, częściowo odrestaurowany, oferuje muzeum z eksponatami średniowiecznymi, w tym bronią i narzędziami, a także możliwość zwiedzania wieży i lochów. Z wieży roztaczają się widoki na Góry Sowie, które zapierają dech w piersiach.

Zamek Bolków został zbudowany w XIII wieku przez Piastów. To potężna warownia z charakterystyczną gotycką wieżą w kształcie kropli. Jego strategiczne położenie czyniło go ważnym punktem obronnym. Dziś jest jednym z najlepiej zachowanych zamków na Dolnym Śląsku. W muzeum zamkowym można podziwiać średniowieczną broń, zbroje i artefakty. Bolków słynie także z festiwali, m.in. Castle Party, które łączą muzykę alternatywną z historycznym klimatem zamku.

Zamek Kliczków to budowla położona w malowniczej miejscowości Kliczków, niedaleko Bolesławca, została wzniesiona w XIII wieku jako średniowieczna warownia obronna. Zamek początkowo strzegł szlaków handlowych i granic księstwa. W XVI wieku, za sprawą rodu Rechenbergów, przeszedł gruntowną przebudowę, która nadała mu charakter renesansowej rezydencji. Gotyckie mury ustąpiły miejsca eleganckim detalom architektonicznym. W kolejnych wiekach zamek zmieniał właścicieli (rody Promnitzów i Solms-Baruth), a każda epoka zostawiła w nim swój ślad, od barokowych dekoracji po neogotyckie elementy dodane w XIX wieku. W czasie II wojny światowej uniknął większych zniszczeń, choć służył jako magazyn i kwatera. Po wojnie, jak wiele dolnośląskich obiektów, popadł w ruinę, ale w latach 90. XX wieku rozpoczęto jego odbudowę. Dzięki inwestycjom prywatnym zamek został przekształcony w luksusowy hotel i centrum konferencyjne.

Na uwagę zasługuje również Zamek Wleń, znany również jako Zamek Lenno, którego początki sięgają XII wieku. Leży nad rzeką Bóbr, w malowniczej miejscowości Wleń. Najprawdopodobniej został zbudowany za panowania Bolesława Wysokiego lub jego syna Henryka Brodatego. Zamek miał strzec granic księstwa i szlaków handlowych w regionie. Jego strategiczne położenie na wzgórzu (ok. 400 m n.p.m.) zapewniało doskonałą widoczność na okolicę i czyniło go trudnym do zdobycia. W średniowieczu zamek był świadkiem licznych konfliktów, zmieniając właścicieli między Piastami, Czechami i niemieckimi rodami.

Srebrna Gora w Kotlinie Klodzkiej na Dolnym Slasku Albin Marciniak/East News East News

W XIV wieku przeszedł modernizację, zyskując nowe mury i wieżę, ale w XVII wieku, podczas wojny trzydziestoletniej, został poważnie zniszczony. Po pożarze w 1646 roku popadł w ruinę i nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Dziś Zamek Wleń to romantyczne ruiny, które przyciągają miłośników historii i tych, którzy szukają spokojnego miejsca do refleksji. Zwiedzanie zamku jest możliwe przez cały rok, choć w sezonie letnim organizowane są tu pikniki historyczne czy warsztaty archeologiczne, które ożywiają jego mury.

Twierdza Srebrna Góra, wzniesiona w latach 1765-1777 na rozkaz króla Prus Fryderyka II, to największa górska forteca w Europie, położona na Przełęczy Srebrnej między Górami Sowimi a Bardzkimi. Zaprojektowana przez Ludwiga Wilhelma Regelera, obejmuje sześć fortów, z centralnym Donżonem o 12-metrowych murach, mieszczącym 151 kazamat i 3756 żołnierzy, z zapasami na 3-5 miesięcy oblężenia. Nigdy nie została zdobyta, w 1807 roku oparła się wojskom napoleońskim, a dziś, jako Pomnik Historii, przyciąga turystów zwiedzaniem z przewodnikami w pruskich mundurach, podziemnymi trasami, pokazami artylerii i widokami na Sudety.

Pałace Dolnego Śląska. Ile ich jest?

Nie tylko zamki, ale także pałace Dolnego Śląska olśniewają swoim przepychem. W XVIII i XIX wieku wiele średniowiecznych warowni przekształcono w arystokratyczne rezydencje, które dziś są perełkami architektury. Kotlina Jeleniogórska, zwana Doliną Pałaców i Ogrodów, skrywa kilkadziesiąt takich obiektów, z których sześć włączono do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców.

Pałac Wojanów pierwotnie wzniesiono w XV wieku jako zamek obronny, lecz później w XIX wieku przeszedł gruntowną przebudowę, która przekształciła go w rezydencję w stylu neogotyckim z elementami klasycyzmu. Inicjatorem zmian był pruski król Fryderyk Wilhelm III - pałac stał się ulubionym miejscem arystokracji, w tym rodu von Stolberg-Wernigerode. Wojanów otoczony rozległym parkiem w stylu angielskim, z malowniczymi alejkami, stawami i starodrzewem, emanuje elegancją i spokojem. W czasie II wojny światowej pałac służył jako siedziba administracyjna, ale po wojnie popadł w ruinę, aż do lat 90. XX wieku, kiedy prywatni inwestorzy przywrócili mu dawną świetność. Dziś Pałac Wojanów to luksusowy hotel i centrum kulturalne, które przyciąga gości z całego świata. Jego wnętrza zachwycają odrestaurowanymi freskami, stiukami i zabytkowymi meblami, a sala balowa i oranżeria są idealnym tłem dla wesel i wydarzeń artystycznych.

Pałac Wojanów. Marcin Rutkiewicz/REPORTER East News

Pałac Łomnica to elegancka rezydencja z XVII wieku, która zachwyca harmonijnym połączeniem architektury i otaczających ją ogrodów. Zbudowały go śląskie rody arystokratyczne, w tym von Zedlitz. W XIX wieku pałac przeszedł przebudowę w stylu klasycystycznym, zyskując charakterystyczne kolumnady i przestronne salony. Otaczający go park, z geometrycznie ułożonymi rabatami i starodrzewem, odzwierciedla barokowe ideały. Po II wojnie światowej pałac popadł w ruinę, ale od lat 90. XX wieku został pieczołowicie odrestaurowany przez prywatnych właścicieli, którzy tchnęli w niego nowe życie. Współcześnie pełni funkcję hotelu, muzeum i centrum kulturalnego. Zwiedzający mogą podziwiać odrestaurowane wnętrza, w tym salę balową i bibliotekę, a także muzeum lnu, które opowiada o tradycyjnym rzemiośle regionu

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim powstał latach 1838-1872 na zlecenie księżnej Marianny Orańskiej. Jest arcydziełem pruskiego architekta Karola Fryderyka Schinkla. Kompleks, zbudowany na wzgórzu w pobliżu Ząbkowic Śląskich, miał być manifestacją potęgi holendersko-pruskiej arystokracji. Swoimi strzelistymi wieżami, bogato zdobionymi fasadami i rozległymi tarasami, pałac przypomina bajkowe zamki z baśni. Otaczający go park krajobrazowy, zaprojektowany w stylu angielskim, dopełnia majestatycznego obrazu. Podczas II wojny światowej pałac został splądrowany, a po wojnie popadł w ruinę, ale od lat 80. XX wieku trwa jego stopniowa odbudowa. Dziś Kamieniec Ząbkowicki jest dostępny dla turystów, oferując zwiedzanie Sali Balowej i Marmurowej, które zachwycają. Podziwiać można również tarasy z panoramicznym widokiem na Sudety oraz park, w którym organizowane są pikniki i wydarzenia kulturalne.

Podczas wakacyjnych wypraw warto również odwiedzić Pałac Krobielowice, położony niedaleko Wrocławia. To rezydencja, której początki sięgają XVI wieku, kiedy wzniesiono ją jako renesansowy dwór dla śląskiej arystokracji. W XVII i XVIII wieku pałac rozbudowano, dodając barokowe elementy, takie jak ozdobne fasady i przestronne sale. Jego historia związana jest z rodem von Saurma. W XIX wieku zyskał romantyczny charakter dzięki przebudowie w duchu neorenesansu. Po II wojnie światowej, jak wiele dolnośląskich obiektów, popadł w ruinę, ale w latach 90. XX wieku został odrestaurowany i przekształcony w hotel, zachowując swój historyczny urok.

Inne atrakcje Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to nie tylko zamki i pałace, ale także bogactwo krajobrazów i kultury. Sudety, z Karkonoszami i ich najwyższym szczytem Śnieżką (1603 m n.p.m.), to raj dla miłośników przyrody. Karkonoski Park Narodowy oferuje ponad 100 km szlaków pieszych, od łatwych tras wokół Szklarskiej Poręby i Karpacza po wymagające wspinaczki na Śnieżkę, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Polskę i Czechy. Zimą region przyciąga narciarzy dzięki nowoczesnym ośrodkom narciarskim, takim jak Ski Arena Szrenica czy kompleks w Karpaczu, oferującym stoki dla początkujących i zaawansowanych. Nieopodal, w Kowarach, park miniatur prezentuje zamki i pałace Dolnego Śląska w skali 1:25, a kopalnia złota w Złotym Stoku odkrywa podziemny świat górnictwa z interaktywnymi trasami, sztolniami i opowieściami o średniowiecznych górnikach.

W woj. dolnośląskim jest wiele pięknych miejsc, które pełne są ciekawych zabytków i zapierających dech widoków. Kroton, CC BY 3.0 Wikimedia Commons

W okolicach Zielonej Góry rozwijają się winnice, które zapraszają na degustacje lokalnych win, festiwale i spacery wśród malowniczych winnic. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, to kulturalne centrum regionu z zabytkowym Rynkiem, Ostrowem Tumskim i Halą Stulecia - arcydziełem modernizmu wpisanym na listę UNESCO w 2006. Hala zaprojektowana przez Maxa Berga w 1913 roku jest miejscem koncertów, wystaw i wydarzeń sportowych, a otaczający ją pergola i fontanna multimedialna dodają uroku. Uzdrowiska Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Świeradów-Zdrój, oferują leczniczy klimat, wody termalne i piękne parki zdrojowe, idealne na relaks i regenerację.

Warto odwiedzić także Kaplicę Czaszek w Czermnej, położoną w Kudowie-Zdroju. To unikatowy zabytek z lat 1776-1784, stworzony przez księdza Wacława Tomaszka jako mauzoleum ofiar wojen śląskich, wojny trzydziestoletniej i epidemii cholery. Kaplica wyłożona około 3 tysiącami czaszek i piszczeli oraz 20-30 tysiącami szczątków w krypcie, jest jednym z trzech takich ossuariów w Europie. Dolny Śląsk szczyci się także Kościołami Pokoju w Jaworze i Świdnicy, XVII-wiecznymi drewnianymi świątyniami, największymi w Europie, zbudowanymi bez użycia gwoździ. Te barokowe arcydzieła, wpisane na listę UNESCO, zachwycają misternymi zdobieniami i doskonałą akustyką, przyciągając turystów i melomanów na koncerty organowe .

"Wydarzenia": Dużo ich jest w opłakanym stanie. Dolny Śląsk ma problem z pałacami i zamkami Polsat News Polsat News