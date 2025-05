By Jakub Hałun - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

- Na razie nie zamierzamy zakazywać wstępu do beluardu. Można do niego wejść i podziwiać pozostałości, przy poszanowaniu tego zabytku - zaznacza przytaczany przez nowysacz.naszemiasto Jarosław Baziak. - [...] Na razie trudno stwierdzić, w którą stronę to pójdzie. Wszystko zależy właśnie od tego, na co gmina otrzyma zgodę.