Rekonstrukcja studentek PWr jest jedną z nielicznych prób odtworzenia układu przestrzennego tej nieco zapomnianej, tajemniczej warowni granicznej, zburzonej niemal całkowicie u schyłku średniowiecza jako gniazdo rycerzy-rozbójników.

Model zamku z Dolnego Śląska ma spore walory dydaktyczne i popularyzatorskie oraz daje pretekst do zastanowienia się nad projektem konserwacji i adaptacji ruin Radosna.

Ruiny zamku Radosno są położone przy popularnym żółtym szlaku z Sokołowska do Głuszycy przez schronisko PTTK Andrzejówka. Od lat szlak ten jest chętnie wybierany przez turystów wyruszających w Sudety. Kiedyś ta twierdza stanowiła lokalną linię umocnień przy granicy z Czechami, strzegła też średniowiecznego szlaku handlowego. W dodatku w pewnym momencie była to kryjówka rozbójników.

Do naszych czasów dotrwało niewiele śladów tamtych historii — są jedynie pozostałości zamku z XVIII wieku. Zachowały się wyłącznie fragmenty dwóch wież, murów obronnych i budynku mieszkalnego. Teraz jednak każdy może zobaczyć, jak ten zamek wyglądał w czasach swojej świetności.

Zdjęcie Rekonstrukcja zamku Radosno zachwyca. Za model 3D i wizualizacje odpowiadają Klaudia Bibrowska, Zosia Golańska i Róża Krawczyk z PWr. / Politechnika Wrocławska/pwr.edu.pl / materiał zewnętrzny

Zamek Radosno na Dolnym Śląsku. Unikatowa rekonstrukcja

Wszystko dzięki temu, że studentki z Politechniki Wrocławskiej (PWr) podjęły się zadania rekonstrukcji zamku w ramach semestralnego projektu w związku z zajęciami z metodologii badań naukowych. Te unikatowe wizualizacje 3D umożliwiają każdemu zapoznanie się z tym, jak niegdyś wyglądała twierdza, której ruiny można znaleźć na Dolnym Śląsku.

- Zamek Radosno od lat pobudza wyobraźnię podróżników i badaczy — idealnie bowiem pasuje do naszych wyobrażeń o niedostępnej, kresowej, górskiej twierdzy — komentuje dr Roland Mruczek, który prowadzi wspomniane zajęcia. - Rekonstrukcja naszych studentek jest jedną z nielicznych prób odtworzenia układu przestrzennego tej nieco zapomnianej, tajemniczej warowni granicznej, zburzonej niemal całkowicie u schyłku średniowiecza jako gniazdo rycerzy-rozbójników. Do niedawna praktycznie cała nasza wiedza opierała się na rozpoznaniu terenowym, dokonanym przez prof. Jerzego Rozpędowskiego.

Zdjęcie By wykonać model 3D i wizualizacje studentki musiały przeanalizować ogrom danych. / Politechnika Wrocławska/pwr.edu.pl / materiał zewnętrzny

Szeroko zakrojone badania pozwoliły odtworzyć wygląd dolnośląskiej twierdzy

Klaudia Bibrowska, Zofia Golańska i Róża Krawczyk wykonały ogrom pracy, by stworzyć model 3D i wizualizacje przedstawiające niegdysiejszy wygląd zamku. Jak zaznacza Politechnika Wrocławska w komunikacie, studentki dokonały analizy źródeł historycznych, sprawdziły dotychczasowe publikacje naukowe na temat zamku oraz obrazujące go dostępne zdjęcia i ikonografiki. Poza tym studentki wybrały się na miejsce, w którym są ruiny i wykonały dokumentację zdjęciową oraz rysunki poglądowe.

- Na podstawie analiz, autorki ustaliły, że brama wjazdowa do zamku mogła być ulokowana od południa, a prowadził do niej drewniany pomost zbudowany wzdłuż murów obwodowych po łuku. Założyły też, że cylindryczna wieża, której pozostałości można podziwiać do dziś, była wieżą ostatecznej obrony (tzw. bergfriedem), na co wskazuje wąska, „butelkowa” w proporcjach dolna kondygnacja zakończona kamiennym sklepieniem, grube mury oraz ogólny charakter obiektu i jego lokalizacja od strony największego zagrożenia — podano w komunikacie.

Zdjęcie Cylindryczna wieża, której pozostałości można podziwiać do dziś, była wg. studentek wieżą ostatecznej obrony (tzw. bergfriedem). Fot. Róża Krawczyk. / Politechnika Wrocławska/pwr.edu.pl / materiał zewnętrzny

Czy model 3D pomoże w projekcie adaptacji ruin zamku Radosno?

Czy ogromny wkład studentek w rekonstrukcję wyglądu zamku Radosno przyczyni się do utworzenia projektu konserwacji ruin, a może nawet próby ich odbudowy i adaptacji założenia w atrakcję turystyczną? Tego nie wiadomo, ale dr Roland Mruczek również zwrócił uwagę na to zagadnienie.

- Zwiedzając obecnie skromne ruiny zamku, mamy zapewne spore problemy z wyobrażeniem sobie jego kształtu — powiedział dr Mruczek. - Dlatego rekonstrukcja, mimo wielu elementów dyskusyjnych, ma spore walory dydaktyczne i popularyzatorskie. Daje też pretekst do zastanowienia się nad projektem konserwacji i adaptacji ruin Radosna, leżących przecież na bardzo uczęszczanym szlaku turystycznym.

Wyniki analizy danych dotyczących zamku oraz więcej wizualizacji można obejrzeć na stronie Politechniki Wrocławskiej.

