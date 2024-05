Małopolski zamek przejdzie metamorfozę. Ma zachwycić turystów

W Małopolsce jest wiele pięknych zamków i pałaców, a także ciekawie zachowanych ruin. Sam Szlak Orlich Gniazd przyciąga turystów jak magnes, podobnie jest z Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Tego typu fascynujących budowli jest jednak w województwie małopolskim o wiele więcej, a co jakiś czas poszczególne zamki poddawane są remontom i odbudowie. Pewne zabiegi czekają też zamek położony na wzgórzu na prawym brzegu Popradu.

Atrakcje turystyczne w Małopolsce. Ten zamek zyska nowy blask

Zamek królewski Rytter został zbudowany prawdopodobnie w XIII wieku. Dziś to tylko ruiny, ale na tyle dobrze zagospodarowane, że wciąż przyciągają wielu turystów. Szacuje się, że tylko w zeszłym roku odwiedziło go blisko 90 tys. osób. Dzieje się tak między innymi ze względu na to, że założenie jest pięknie położone.

Poza tym jednak ludzie wybierają się tam też z powodu pracy, jaka została włożona w utrzymanie zamku. Doszło już bowiem w minionych latach do częściowej odbudowy pozostałości założenia w Rytrze. Dzięki temu można np. podziwiać panoramę z tarasu widokowego. Teraz zapowiedziano, że poczynione zostaną dalsze kroki, aby zamek zyskał nowy blask.

Zdjęcie Zamek w Rytrze położony jest na wzniesieniu nad Popradem. / Jerzy Opioła - Praca własna, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Zamek w Rytrze będzie rozbudowany i oświetlony

W planach jest teraz przeprowadzenie dalszej rekonstrukcji założenia, m.in. budowa bramy wjazdowej, a także podświetlenie murów. Najpewniej już w czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę rozbudowy zamku w Rytrze.

- Aktualnie przygotowujemy się do przetargu i zostanie on najprawdopodobniej ogłoszony w czerwcu. Ta inwestycja na pewno zwiększy atrakcyjność tego obiektu i przyciągnie do nas turystów. Podniesiona zostanie baszta wraz z zadaszeniem, zamek zostanie też podświetlony. Częściowo odbudowana zostanie też brama wjazdowa - powiedział w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Jan Kotarba, wójt Rytra.