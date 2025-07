Tajemnicze postacie wyryte w skale. To nie sztuka dla sztuki

Znów stały się widoczne petroglify na plaży w zatoce Pōkaʻī Bay na Oʻahu, najgęściej zaludnionej wyspie archipelagu Hawajów ze stolicą stanu - Honolulu. Zostały one odkryte dwukrotnie. Najpierw w 2016 roku odkryła je dwójka osób przebywających w ośrodku rekreacyjnym U.S. Army w Waianae. Było to odkrycie "dla świata", bowiem skalne rzeźbienia były zapomniane przez setki lat. Następnie odkryto je w lipcu 2025 roku. Cały panel petroglifów stał się znów widoczny za sprawą... oceanu. Plaża w tym miejscu zmienia bowiem swój kształt każdego roku.