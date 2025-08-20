Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wizytował 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego, gdzie piloci intensywnie szkolą się z pilotowania i obsługi najnowszych polskich samolotów szkoleniowo-bojowych FA-50, które zostały wyprodukowane w Korei Południowej. Jak zaznaczył szef MON, "przyszły rok będzie kluczowy dla tego procesu".

Oznacza to, że już w 2026 roku nasi piloci będą mogli odbywać regularne loty bojowe w ramach programu ochrony polskiego nieba przed zagrożeniami powietrznymi ze strony Rosji. Chodzi tu właśnie o drony kamikadze czy pociski manewrujące, które niemal każdego dnia spadają na ukraińskie miasta, a mogą stanowić zagrożenie również dla mieszkańców Polski.

Polskie FA-50 będą chronić niebo przed rakietami Rosji

Dzisiejszy (20.08) upadek i eksplozja rosyjskiego drona kamikadze Shahed-136 (Gerań-2) w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie pokazuje, że zagrożenie wcale nie maleje, a nawet wzrasta, pomimo zaawansowanych rozmów pokojowych na linii USA-Europa-Ukraina-Rosja. Prowokacje ze strony administracji Władimira Putina będą się powtarzać, zatem polska armia musi być na ten fakt lepiej przygotowana.

Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, z myślą o tym obecnie infrastruktura bazy przechodzi modernizację, co obejmuje budowę nowych hangarów i miejsc szkoleniowych. Co najważniejsze, szkolenia pilotów odbywają się na miejscu w Polsce. W Mińsku Mazowieckim powstają symulatory, dzięki którym piloci będą mogli profesjonalnie, szybko i skutecznie zdobywać nowe, cenne umiejętności.

Polska zakupiła 48 lekkich samolotów bojowych FA-50

Polska zakupiła 48 lekkich samolotów bojowych FA-50 od Korea Aerospace Industries (KAI) w ramach umów z 16 września 2022 roku. Dotychczas dostarczono 12 samolotów w wersji pomostowej FA-50GF (Gap Filler) między 9 lipca a 26 listopada 2023 roku. Są one eksploatowane w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, zastępując wycofane MiG-29 przekazane Ukrainie. Pierwszy samodzielny lot polskiego pilota (majora Jacka Stolarka) na FA-50GF odbył się 17 listopada 2023 roku.

W sierpniu 2025 roku podpisano umowę z firmą Mildat na dostawę 50 000 sztuk amunicji bojowej HEI M56A3 i 50 000 sztuk ćwiczebnej TP M55A2 do działek M197 (20×102 mm). Trwa postępowanie na zakup koreańskich bomb szybujących KGGB (zasięg ponad 100 km) oraz pocisków AIM-9 Sidewinder. FA-50GF mogą używać starszych wersji Sidewinder (P, L, M), ale integracja z AIM-9X i AIM-120 AMRAAM jest planowana dla wersji FA-50PL i wymaga zgody USA.

FA-50 wyposażone w pociski AIM-9X i AIM-120 AMRAAM

W latach 2025-2028 Polska otrzyma 36 samolotów w wersji FA-50PL, dostosowanej do wymagań Sił Powietrznych RP. Pierwszy oblot FA-50PL planowany jest na listopad 2025 roku, ale wymaga finalizacji specyfikacji i zgód USA na integrację systemów, takich jak radar AESA PhantomStrike, pociski AIM-9X i AIM-120 AMRAAM, system tankowania w powietrzu, łącze Link-16, hełm Scorpion HMD oraz zasobniki celownicze Sniper ATP.

FA-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez Korea Aerospace Industries (KAI), oparty na samolocie szkolno-bojowym T-50 Golden Eagle. Jest to jednomiejscowy lub dwumiejscowy (w zależności od wersji) odrzutowiec o konstrukcji z przewagą stopów aluminium i materiałów kompozytowych. Napędzany jest pojedynczym silnikiem General Electric F404-GE-102 z dopalaczem, generującym ciąg 78,7 kN, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 1,5 Mach (ok. 1850 km/h) i pułapu operacyjnego 14 630 m. Zasięg wynosi około 1800 km, a promień działania to ok. 550 km z pełnym obciążeniem bojowym. Samolot ma długość 13,14 m, rozpiętość skrzydeł 9,45 m i masę startową do 13 500 kg.

