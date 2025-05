FA-50GF to najnowsze operacyjne samoloty bojowe Sił Powietrznych Polski . Flota 12 takich maszyn stacjonuje w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, stanowiąc podstawowy komponent lotniczy jednostki.

Pojawiły się doniesienia, że w najbliższym czasie lotnisko 23.BLT tymczasowo zostanie wyłączone z aktywnej operacji . Spowodowane jest to nadchodzącymi pracami serwisowymi infrastruktury lotniska. Z tego powodu aktywna flota samolotów bojowych FA-50 zostanie przebazowana do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Do kiedy FA-50 będą stacjonować pod Poznaniem?

Ppłk Marcin Boruta potwierdził Interii GeekWeek zbliżające się przebazowanie samolotów FA-50. Zdradził, że według planów rozpocznie się 29 maja, z 30 maja jako termin zapasowy. Część personelu technicznego z niezbędnym sprzętem wyjedzie do 31.BLT wcześniej. FA-50 będą stacjonować na lotnisku Poznań-Krzesiny do pierwszego tygodnia lipca .

Jak powiedział nam w korespondencji mailowej rzecznik 23.BLT, ppłk Marcin Boruta, przebazowanie floty FA-50 podjęto na podstawie planu wyłączenia lotniska, ustalonego już dużo wcześniej w związku z planowanymi konserwacjami, szczególnie pasa startowego. Wskazał przy tym, że to regularna procedura w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

- Przebazowanie jest praktycznie stałym elementem działalności naszej bazy (jak i innych). Przebazowania wcześniej użytkowanych samolotów [w 23.BLT - przypis red.], czyli MiG-ów 29 realizowane były corocznie do Malborka . W trakcie przebazowania lotnisko będzie wyłączone z użycia - jest to związane z pracami na pasie startowym - zatem i tak nie będzie możliwości operowania z niego - napisał w odpowiedzi dla Interii GeekWekk ppłk Marcin Boruta.

Rzecznik 23. BLT wskazuje, że wysłanie FA-50 na lotnisko 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego ma być związane ze zbliżeniem tych maszyn pod względem eksploatacyjnym do samolotów F-16, które stacjonują m.in. na lotnisku w Krzesinach.

Co potrafią samoloty FA-50GF?

Polska zamówiła łącznie 48 lekkich samolotów szkolno-bojowych FA-50 na mocy dwóch umów wykonawczych z 16 września 2022 o łącznej wartości ok. 14,6 mld złotych. Do tej pory otrzymaliśmy 12 samolotów FA-50GF (Gap Filler), które są koreańską wersją Block 10. Pozostałe 36 samolotów ma zostać dostarczonych w znacznie ulepszonej wersji PL, czyli dostosowanych do naszych wymagań koreańskiego Block 20. Mają mieć ulepszoną awionikę w tym radar AESA PhantomStrike oraz możliwość przenoszenia nowocześniejszego uzbrojenia, jak rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM czy krótkiego zasięgu AIM-9X.