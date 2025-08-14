Wspólne konto Moja Biedronka do lamusa. Usługa zniknie za kilka dni.

Moja Biedronka to program lojalnościowy, który daje dostęp do różnych zniżek oraz benefitów. W jego ramach funkcjonują różne usługi, ale jedna z nich zostanie wkrótce wyłączona. Która z nich i kiedy to nastąpi?

Usługa Wspólne konto Moja Biedronka zostanie wyłączona

Tą usługą jest Wspólne konto Moja Biedronka, która skierowana jest do rodzin czy partnerów. W ten sposób z jednego konta w programie lojalnościowym popularnego dyskontu może korzystać więcej niż jedna osoba. Dzięki temu uzyskują wspólny dostęp do tych samych zniżek czy bonusów.

Klienci sklepu, którzy korzystają z usługi Wspólne konto Moja Biedronka, dostają powiadomienia z informacją o planowanym wyłączeniu rozwiązania. Firma wyjaśnia, że nastąpi to już za kilka dni. Terminem dezaktywacji jest 21 sierpnia. Do tego czasu z usługi można korzystać na dotychczasowych zasadach, ale potem nie będzie to możliwe.

Obecnie można jeszcze uzyskać dostęp do historii zakupów i innych opcji związanych z usługą. 21 sierpnia Wspólne konto Moja Biedronka zostanie wyłączone i nastąpi to automatycznie. Co dalej?

Od dn. 21.08 wszyscy użytkownicy aplikacji Biedronka będą posiadać swoją indywidualną kartę lojalnościową oraz otrzymywać oferty do niej przypisane

Zmiany nie dotyczą innych usług w programie Moja Biedronka

Warto dodać, że planowane zmiany obejmują wyłącznie usługę Wspólne konto Moja Biedronka. Klienci sklepu korzystający z indywidualnych kont nie stracą dostępu i mogą je nadal użytkować ma dotychczasowych zasadach.

Zmiany obejmą tylko dodatkowych użytkowników usługi i ci po prostu zostaną przeniesieni do zwykłej wersji programu lojalnościowego.

Ponadto Biedronka niedawno informowała klientów o konieczności zaktualizowania aplikacji do jej nowych wersji, a w przypadku starszych wsparcie porzucono. Zmiana została wprowadzona na początku maja br. i miała na celu zapewnienie dostępu dla wszystkich osób do najnowszych funkcji.

Warto dodać, że aplikacja Biedronki cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem. Korzysta z niej kilkanaście mln rodaków.

