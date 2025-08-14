Wspólne konto Moja Biedronka do lamusa. Usługa zniknie za kilka dni

Biedronka planuje wyłączyć jedną z usług. Uczestnicy programu lojalnościowego popularnego dyskontu dostają powiadomienia z informacją o planowanych działaniach. Co zniknie? Tym razem padło na usługę Wspólne konto Moja Biedronka, której wyłączenie planowane jest na przyszły tydzień.

Moja Biedronka to program lojalnościowy, który daje dostęp do różnych zniżek oraz benefitów. W jego ramach funkcjonują różne usługi, ale jedna z nich zostanie wkrótce wyłączona. Która z nich i kiedy to nastąpi?

Usługa Wspólne konto Moja Biedronka zostanie wyłączona

Tą usługą jest Wspólne konto Moja Biedronka, która skierowana jest do rodzin czy partnerów. W ten sposób z jednego konta w programie lojalnościowym popularnego dyskontu może korzystać więcej niż jedna osoba. Dzięki temu uzyskują wspólny dostęp do tych samych zniżek czy bonusów.

Klienci sklepu, którzy korzystają z usługi Wspólne konto Moja Biedronka, dostają powiadomienia z informacją o planowanym wyłączeniu rozwiązania. Firma wyjaśnia, że nastąpi to już za kilka dni. Terminem dezaktywacji jest 21 sierpnia. Do tego czasu z usługi można korzystać na dotychczasowych zasadach, ale potem nie będzie to możliwe.

Obecnie można jeszcze uzyskać dostęp do historii zakupów i innych opcji związanych z usługą. 21 sierpnia Wspólne konto Moja Biedronka zostanie wyłączone i nastąpi to automatycznie. Co dalej?

Od dn. 21.08 wszyscy użytkownicy aplikacji Biedronka będą posiadać swoją indywidualną kartę lojalnościową oraz otrzymywać oferty do niej przypisane 
wyjaśnia Biedronka w komunikacie do klientów.

Zmiany nie dotyczą innych usług w programie Moja Biedronka

Warto dodać, że planowane zmiany obejmują wyłącznie usługę Wspólne konto Moja Biedronka. Klienci sklepu korzystający z indywidualnych kont nie stracą dostępu i mogą je nadal użytkować ma dotychczasowych zasadach.

Zmiany obejmą tylko dodatkowych użytkowników usługi i ci po prostu zostaną przeniesieni do zwykłej wersji programu lojalnościowego.

Ponadto Biedronka niedawno informowała klientów o konieczności zaktualizowania aplikacji do jej nowych wersji, a w przypadku starszych wsparcie porzucono. Zmiana została wprowadzona na początku maja br. i miała na celu zapewnienie dostępu dla wszystkich osób do najnowszych funkcji.

Warto dodać, że aplikacja Biedronki cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem. Korzysta z niej kilkanaście mln rodaków.

