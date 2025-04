Powszechnie uznawane narzędzia są pożądane w wielu domach, lecz ich cena bywa znaczącą przeszkodą dla wielu klientów. W odpowiedzi na to, popularne sieci handlowe wprowadzają do swojej oferty urządzenia marek własnych, kusząc atrakcyjnymi cenami i szeroką dostępnością, co czyni je interesującą alternatywą.

Kto produkuje narzędzia Parkside z Lidla?

Parkside i Niteo to marki narzędzi, które możemy znaleźć w Lidlu i Biedronce. Są to marki własne, które produkowane są przez zewnętrzne firmy. Mają jednak inne logo oraz design, który odpowiada wymaganiom zleceniodawcy.

Marka Parkside jest już dobrze znana majsterkowiczom, ponieważ można znaleźć ją już od kilku lat na półkach Lidla, a ostatnio także w Kauflandzie. Mimo że sklepy nie udostępniają informacji na temat producenta, konsumenci doszli do tego, gdzie powstają elektronarzędzia. Było to możliwe dzięki instrukcjom obsługi czy kodach EAN. Informacjami dzielą się na forach skierowanych do majsterkowiczów.

Okazuje się, że w zależności od rodzaju sprzętu, produkują go różne firmy. Najczęściej pojawia się jednak dwóch producentów - niemiecka firma Grizzly Tools, która specjalizuje się w produkcji elektronarzędzi oraz firma Kompernass, która wytwarza sprzęty AGD i narzędzia. Ta druga ściśle współpracuje z Lidlem, a oprócz Parkside, produkuje również produkty marki SilverCrest czy Crivit.

Kto produkuje narzędzia Niteo dla Biedronki?

Ofertę dla majsterkowiczów można znaleźć również w Biedronce. Sklep proponuje klientom produkty marki Niteo, których atrakcyjne ceny w kilku przypadkach są nawet niższe niż w Lidlu.

Pierwszy raz marka Niteo Tools pojawiła się w Biedronce w 2015 roku. Podobnie jak w przypadku Parkside, produkcja narzędzi zlecona jest innym firmom. Trudno jednak znaleźć na ich temat dokładne informacje.

Wiemy jedynie, że dostawcami tych produktów są trzy firmy: Vershold Holding Poland Sp. z o.o., Joinco Polska Sp. z o.o. i mPTech Sp.z o.o. Nie zajmują się one wytwarzaniem narzędzi i urządzeń, a są jedynie pośrednikami handlowymi oraz dystrybutorami.

Czy narzędzia Parkside i Niteo są dobre? Opinie użytkowników

Narzędzia z Lidla, pomimo tego, że często produkowane są w Chinach, użytkowników zaskakują swoją wysoką jakością. Niska cena w ich przypadku jest jedynie zaletą. W internecie można spotkać wiele pozytywnych opinii, które podkreślają, że sprzęt jest porządny i nie psuje się po pierwszym czy drugim użyciu. Należy jednak pamiętać, że nie są to sprzęty profesjonalne. Często mają mniej funkcji, są z odrobinę gorszych materiałów lub mają uproszczoną konstrukcję. Wystarczają jednak do drobnych domowych prac, co wielu klientom po prostu wystarcza. Minusem marki jest to, że czasami zdarzają się narzędzia o gorszej jakości, które charakteryzują się niedoróbkami. Takie wyjątki można jednak reklamować.

Podobne opinie znajdziemy o produktach marki Niteo Tools. Pomimo niewielkich niedoróbek, na które narzekają internauci, takich jak np. głośność odkurzacza przemysłowego albo zbyt krótki przewód zasilający, ogólne opinie są pozytywne. Sprzęty dobrze działają i spełniają podstawowe potrzeby majsterkowiczów. Działają zgodnie z przeznaczeniem, a atrakcyjna cena nie przekłada się na jakość czy solidność urządzeń.

