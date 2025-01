mObywatel to rządowa aplikacja, którą Ministerstwo Cyfryzacji cały czas wzbogaca w nowe funkcje. Nie inaczej będzie w tym roku, bo na liście jest kilka ciekawych nowości, które obecnie znajdują się na etapie prac. Są to m.in. nowe legitymacje, ale na tym nie koniec. Resort szykuje także inną nowość. To wirtualny asystent. Co to za rozwiązanie?

Wirtualny asystent ma zmienić sposób korzystania z aplikacji mObywatel

Obecnie mObywatel to zestaw różnych usług, do których dostęp można uzyskać na poszczególnych ekranach aplikacji. Czasem wymaga to głębszego "dokopania się" do wybranej opcji. Wirtualny asystent ma to zmienić. Zwłaszcza że kilkuletni plan związany z rozwojem platformy zakłada wprowadzenie aż 200 nowych usług!

Rąbka tajemnicy na temat nowej funkcji ujawnił w jednym z wywiadów Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Wygląda na to, że czeka nas pewna rewolucja dotycząca tego, jak korzystamy z mObywatela. Zwiastują to poniższe słowa przedstawiciela resortu cyfryzacji.

W gąszczu kolejnych nowych usług będzie musiał nam pomóc i pokierować nas nasz wirtualny asystent. To nie będzie już scrollowanie usług w aplikacji, ale rozmowa z mObywatelem — Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Wirtualny asystent ma być dostępny w aplikacji mObywatel zaraz po zalogowaniu się do platformy. Ma on służyć pomocą w uzyskiwaniu dostępu do poszczególnych funkcji platformy. Wiedza będzie czerpana z portalu Gov.pl.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla również, że wirtualny asystent z rządowej aplikacji nie ma dostępu do prywatnych danych użytkowników i te pozostaną bezpieczne. W trakcie korzystania z czatu także nie będą one zbierane.

Wirtualny asystent z aplikacji mObywatel – jak wypróbować?

Funkcja cały czas znajduje się na etapie prac, ale resort cyfryzacji już teraz udostępnił jej "sneak preview". Jest to proste demo, które obrazuje funkcjonalność czatbota. Możecie je wypróbować we własnej przeglądarce internetowej pod tym adresem.

Widzimy, że wirtualny asystent ma własną ikonkę w prawym górnym rogu mObywatela. W ten sposób można go szybko wywołać i to pozwoli na uruchomienie czatu. Po wyrażeniu zgody można rozpocząć konwersację. Na razie jest to możliwe na podstawie gotowych pytań, ale docelowo użytkownicy będą mogli wpisywać własne zapytania.

Ministerstwo Cyfryzacji testuje polski model językowy PLLuM

Standerski w rozmowie z Polskim Radiem RDC ujawnił również, że jego resort testuje nie tylko wirtualnego asystenta dla mObywatela, ale też coś jeszcze. To PLLuM, czyli polski model językowy.

Testujemy PLLuM w ramach usprawniania procesów w funkcjonowaniu samego ministerstwa jako urzędu i jedyne, czego potrzebujemy do skalowania, to infrastruktura. Dlatego inwestujemy w moce obliczeniowe, żeby zwiększyć poziom jego wykorzystania. Obecnie szacujemy ten poziom na 300-400 osób dziennie, ale chcemy to zmienić w miliony – komentuje wiceminister cyfryzacji.

Sztuczna inteligencja w przyszłości ma odegrać dużą rolę w administracji państwowej. Resort chce wykorzystać tego typu rozwiązania m.in. do automatyzacji pewnych procesów czy porządkowania dokumentów.

