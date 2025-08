Myśliwiec Su-57, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja, jest flagowym projektem rosyjskiego przemysłu lotniczego, mającym na celu rywalizację z amerykańskimi myśliwcami stealth, takimi jak F-35 Lightning II i F-22 Raptor. I chociaż według najnowszych danych Rosja ma do dyspozycji zaledwie 16-18 egzemplarzy (z czego sześć dostarczonych w tym roku) i są one rzadko wykorzystywane, stanowią poważne zagrożenie dla ukraińskiej przestrzeni powietrznej, obiektów militarnych czy infrastruktury krytycznej.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że już niebawem staną się jeszcze niebezpieczniejsze, bo miały zostać wyposażone w pociski hipersoniczne. Już pod koniec kwietnia usłyszeliśmy, że Rosja intensyfikuje prace nad ulepszeniem tego myśliwca, a kluczowym elementem nowej strategii ma być nowy pocisk - wtedy nie było jednak pewne, czy nie chodzi przypadkiem o ulepszoną wersję pocisku Kh-69.

Zgodnie z państwowym zamówieniem obronnym Siły Powietrzno-Kosmiczne co roku otrzymują zaawansowane i zmodernizowane systemy uzbrojenia. Tempo dostaw myśliwców piątej generacji Su-57 rośnie, podobnie jak liczba nowoczesnych systemów uderzeniowych i broni hipersonicznej

Warto tu zauważyć, że rosyjskie źródła od lat zapowiadają opracowanie nowego pocisku powietrze-ziemia o napędzie hipersonicznym, przeznaczonego specjalnie do wewnętrznych komór uzbrojenia Su-57. W lutym 2023 roku agencja TASS poinformowała o stworzeniu prototypu "małogabarytowego hipersonicznego pocisku" dla tej platformy, a już od 2018 roku pojawiały się spekulacje, że Su-57 mógłby w przyszłości zostać uzbrojony w rozwiązanie o parametrach zbliżonych do Kindżała, który przenoszony przez zmodyfikowane MiG-31K osiąga prędkości ponad Mach 10 i zasięg do 2000 km.