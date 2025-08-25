Międzynarodowy zespół naukowców przebadał aż 94 substancje chemiczne pod kątem ich wpływu na systemy transportowe bakterii, a konkretniej E. coli. Około jedna trzecia z nich ingerowała w aktywność genów odpowiedzialnych za przepływ substancji do i z komórki, ale to kofeina okazała się najbardziej znacząca. Badacze odkryli, że po kontakcie z kofeiną bakterie wchłaniały mniej antybiotyków, co może skutkować osłabieniem skuteczności leczenia.

Nasze dane pokazują, że różne substancje mogą subtelnie, ale systematycznie wpływać na regulację genów w bakteriach

Kofeina utrudnia działanie cyprofloksacyny

Analiza ujawniła, że w centrum całego procesu znajduje się białko Rob, dotychczas niedoceniany regulator. Badacze podkreślają, że było ono zaangażowane w około jedną trzecią wszystkich obserwowanych zmian, w tym tych wywołanych przez kofeinę. Jak tłumaczy Ana Rita Brochado z Uniwersytetu w Tybindze: "Kofeina uruchamia kaskadę zdarzeń, zaczynając od regulatora Rob, a kończąc na zmianach w wielu białkach transportowych E. coli, co skutkuje zmniejszonym pobieraniem takich antybiotyków, jak cyprofloksacyna".

Zmienia sposób działania bakterii E. coli

Naukowcy zaznaczają, że wyniki uzyskano w warunkach laboratoryjnych, więc trzeba jeszcze zweryfikować, czy podobny efekt występuje u ludzi, a jeśli tak, jaka ilość kawy mogłaby realnie wpłynąć na skuteczność antybiotykoterapii.

Niemniej odkrycie otwiera pole do dalszych badań, szczególnie w kontekście trudnej walki z rosnącą lekoopornością bakterii. Co jednak istotne, podobnego efektu nie zaobserwowano u blisko spokrewnionej bakterii Salmonella enterica, więc kofeina może wpływać tylko na wybrane gatunki.

I choć jeszcze za wcześnie, by mówić o klinicznych konsekwencjach, badanie opublikowane w PLOS Biology wskazuje na konieczność głębszego zrozumienia tzw. niskopoziomowej oporności. To subtelne zmiany w zachowaniu bakterii, które nie prowadzą do pełnej oporności, ale mogą ograniczać skuteczność leczenia.

Na podstawie tych wyników przewidujemy trudne, ale nieuniknione i ważne zadanie - zmapowanie kluczowych czynników kontrolujących transport substancji w różnych bakteriach

