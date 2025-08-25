Regiojet wchodzi do Polski z przytupem. Jakie trasy obsłużą żółte pociągi?

PKP Intercity, które w ostatnim czasie rośnie jak na drożdżach, wkrótce będzie miało w Polsce konkurencję. Do kraju wchodzi RegioJet, czyli największy prywatni przewoźnik z Czech, który świadczy usługi nie tylko za naszą południową granicą, bo obsługuje też kursy międzynarodowe do kilku państw. Żółtymi pociągami firmy jeszcze w tym roku będzie można wybrać się w kilka różnych tras.

Jakie trasy będą obsługiwane przez żółte pociągi RegioJet?

Początkowo RegioJet ujawnił informację tylko o jednej trasie w Polsce, którą zamierza obsługiwać w pierwszej kolejności. Jest to połączenie Warszawa - Kraków. Na tym jednak nie koniec, bo jeszcze w tym roku przewoźnik chce jeździć po innych miejscach w Polsce i rąbka tajemnicy uchyla nam strona internetowa firmy.

Dowiadujemy się, że RegioJet jeszcze w tym roku chce zacząć obsługiwać łącznie pięć tras w Polsce. Poza wspomnianą wyżej są to:

Warszawa - Trójmiasto

Warszawa - Poznań

Warszawa - Katowice - Ostrawa - Praga

Warszawa - Katowice - Ostrawa - Wiedeń

Wspomniane połączenia mają zostać uruchomione w grudniu 2025 r. W przyszłym roku RegioJet chce wypuścić własne pociągi na kolejne trasy, ale te na razie owiane są tajemnicą.

Kiedy pociągi RegioJet zaczną jeździć w Polsce?

Ekspansja RegioJet na naszym rynku odbędzie się etapami. Na stronie internetowej przewoźnika można znaleźć informacje, że jazdy próbne rozpoczną się od 18 września. Firma wyjaśnia, że te kursy będą nieco dłuższe od planowanych i ich głównym celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki.

Właściwa obsługa tras planowana jest od 14 grudnia, kiedy to w życie wejdzie nowy rozkład jazdy pociągów 2025/2026. Tutaj RegioJet zakłada, że do 31 marca będą to kursy w przedłużonym trybie próbnym. Uruchomienie pełnej obsługi planowane jest na 1 kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu przewoźnik chce pozyskać około 300 pracowników.

Pociągi RegioJet mające jeździć po Polsce są tymi samymi składami pasażerskimi, które kursują po Czechach. Składają się z lokomotywy oraz wagonów, które oferują możliwość podróży jedną z czterech klas. Są to Low Cost, Standard, Relax i Business.

