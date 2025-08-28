Co mieści się w miejscu przecięcia równika i południka zerowego?

Na Oceanie Atlantyckim, w rejonie Zatoki Gwinejskiej, setki kilometrów od wybrzeża Afryki, znajduje się "centrum Ziemi". Czemu miejsce to bywa tak określane? Ma bowiem wyjątkowe współrzędne - 0,0. Równik, w przybliżeniu linia pozioma wokół Ziemi, dzieląca ją na północną i południową półkulę i południk zerowy, umowna linia pionowa, która dzieli glob na półkulę wschodnią i zachodnią, dokładnie krzyżują się właśnie w tym miejscu.

Co ciekawe, punkt o szerokości geograficznej 0° i długości geograficznej 0° określa się też jako Null Island (Wyspa Null, Wyspa Zero, Wyspa Nicości), choć w rzeczywistości nie ma tam żadnego lądu. Równik i południk zerowy przecinają się tu na otwartej wodzie. O co więc chodzi?

Miejsce w "centrum świata", Null Island. Wyspa, której nie ma

Wyspa Null została "utworzona" w 2011 roku przez autorów bazy danych Natural Earth. To wirtualna lokalizacja, której przypisano wymiary 1×1 metr, a dodano ją do niektórych cyfrowych map niejako w formie żartu. Wyspa miała nawet swoją flagę, wymyśloną historię oraz stronę internetową.

Opisywano ją jako "jedno z najmniejszych i najrzadziej odwiedzanych miejsc na Ziemi". Stworzona została nawet mapa tej wyimaginowanej wyspy - była oparta na wysepce pojawiającej się w grze wideo Myst, która została wydana na Macintosha w 1993 roku.

Fizycznie nieistniejąca Wyspa Null miała nawet własną flagę i stronę internetową z opisem historii oraz ludności. Internet Archive: nullisland.com / Google Earth materiał zewnętrzny

Przypadkowe podróże na nieistniejącą wyspę. To kwestia błędów

Miejsce powstało, ponieważ pomyłki (np. literówki) użytkowników i błędy w systemach informacji geograficznej (GIS) i aplikacjach kartograficznych często są automatycznie przedstawiane jako 0°N 0°E. Wszystkie te adresy dla żartu "upakowano" więc na tej wyimaginowanej wyspie.

- Koncepcja Wyspy Null stała się popularnym memem wśród członków tzw. społeczności geoprzestrzennej. Czasami jest używana jako humorystyczne nawiązanie do znaczenia dokładności i kompletności danych geograficznych - podaje serwis Mapcscaning.

Choć punkt 0,0 znajduje się na otwartej wodzie, to w miejscu przecięcia równika z południkiem zerowym faktycznie coś jednak było - umieszczona została tam boja meteorologiczna ATLAS systemu PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Atlantic). Obiekt zakotwiczono do dna oceanicznego w 1997 r. i regularnie wymieniano. Według danych z bazy NOAA eksploatację zakończono w marcu 2021 r.

