Tamy przesuwają bieguny Ziemi. Nowe badania pokazują, że to nie żart

Od XIX wieku ludzkość zbudowała tysiące zapór, by kontrolować rzeki i gromadzić wodę. Efekt uboczny? Naukowcy właśnie potwierdzili, że przesunęliśmy przez to biegun północny o ponad metr.

Badanie opublikowane 23 maja w Geophysical Research Letters wykazało, że budowa 6862 zapór od 1835 roku zmieniła rozkład masy na powierzchni Ziemi. To wystarczyło, by biegun przesunął się o 1,1 metra.

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać drobiazgiem... metr w tę czy we w tę. Ale dla geologów i klimatologów to ważny sygnał. Skorupa ziemska, na której żyjemy, spoczywa na dość plastycznym płaszczu Ziemi. Kiedy masy wody są przenoszone z oceanów za tamy, zmienia się rozkład ciężaru na powierzchni planety. To wpływa na orientację osi obrotu Ziemi względem skorupy.