Co to jest Punkt Nemo i gdzie szukać go na mapie?

Punkt Nemo to miejsce na mapie będące oceanicznym biegunem niedostępności, który został wyznaczony w 1992 roku przez Hrvoje Lukatela. Jest to punkt leżący na Oceanie Spokojnym, który stanowi najdalej oddalone miejsce od jakiegokolwiek lądu. Dokładne współrzędne geograficzne Punktu Nemo to 48°52'6" S 123°23'6" W. Od najbliżej położonych wysp dzieli go aż 2688 kilometrów. Z tego powodu wyprawa w rejony Punktu Nemo jest niezwykle niebezpieczna. Najszybsze łodzie są w stanie dotrzeć tam w około 15 dni.

Pomimo tego nie brakuje śmiałków, którzy decydują się wybrać w podróż na oceaniczny biegun niedostępności. Ci, którym się to powiedzie, zobaczą... nic. Punkt Nemo to istna pustynia na środku oceanu. Jednak pod taflą wody znajduje się coś interesującego...

Kosmiczne cmentarzysko – co konkretnie znajduje się pod wodą w Punkcie Nemo?

W oceanicznym punkcie niedostępności znajduje się kosmiczne cmentarzysko. To właśnie do Punktu Nemo trafiają wszelkie satelity i inne kosmiczne obiekty, które ulegają deorbitacji. Niektóre z nich spalają się w ziemskiej atmosferze, jednak te większe spadają prosto do oceanu. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo – znajduje się z dala od ludzkich siedlisk, a zatem spadające kosmiczne śmieci nikomu nie zagrożą.

Konstrukcje krążące na wysokich orbitach, które chce się wyłączyć z użytku, są z reguły "wypychane" dalej w przestrzeń kosmiczną. Satelity znajdujące się niżej, zwykle muszą zostać zdeorbitowane i sprowadzone z powrotem na ziemię. Niezwykle ważne jest wcześniejsze wykonanie stosownych obliczeń, które pozwolą wyznaczyć miejsce oraz kąt spadku kosmicznego urządzenia i jego fragmentów. Dzięki temu można uniknąć upadku odłamków w niepożądane miejsce.

To właśnie w Punkcie Nemo spoczęło wiele fragmentów stacji kosmicznej "Mir". Konstrukcja została usunięta z orbity w 2001 roku.

W oceanicznym punkcie niedostępności ma również w przyszłości wylądować Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS. W tym kontekście mówi się o 2031 roku, aczkolwiek wiele będzie zależeć od czynników, takich jak między innymi aktywność Słońca.

Prawdopodobnie do Punktu Nemo trafi również Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

