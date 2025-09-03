Pasek postępu w powiadomieniu. Live Updates dostępne w Mapach Google

Wydany w czerwcu 2025 roku Android 16 trafił póki co na niewielką liczbę urządzeń, wliczając w to telefony Google Pixel i Samsung Galaxy. Jedną z nowości w tym systemie są Live Updates. Czym one są? Jak tłumaczy producent, to "nowa klasa szablonów powiadomień, która pomaga użytkownikom śledzić zainicjowane przez użytkownika podróże dla rzeczy, takich jak współdzielone przejazdy, dostawy i nawigacja".

Z tej funkcjonalności mogą korzystać twórcy aplikacji, zapewniając użytkownikom jednolite doświadczenie na Androidzie - podobnie jak jednolitym systemem są klasyczne powiadomienia na telefonie.

Live Updates są jedynie częściowo zaimplementowane w aktualnej wersji Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release 1). Wprowadziła ona m.in. obsługę elementów na pasku stanu i funkcji Always-On Display. Do części użytkowników Samsungów i Google Pixeli dotarła tymczasem nowa wersja QPR2 beta, a wraz z nią nowa funkcjonalność w Mapach Google, wykorzystująca nowy styl powiadomień i jego nowe funkcje.

Live Updates od aplikacji Mapy Google na Androidzie 16 Android Authority materiał zewnętrzny

Na zrzutach ekranu widać wyraźnie śledzenie postępu na pasku, co może przydać się podczas nawigacji lub oczekiwania na dostawę. Dzięki temu będziemy widzieć na schemacie, ile już przebyliśmy i ile jeszcze drogi nam zostało. Live Updates są widoczne zarówno na ekranie głównym, jak też w podglądzie powiadomień i na ekranie blokady. Powiadomienia tej klasy są traktowane priorytetowo i wyświetlają się nad innymi.

Kto na Androidzie 16 może już testować nowe powiadomienia?

Z uwagi na to, że Android 16 nie został jeszcze wdrożony na większości kwalifikujących się smartfonów i tabletów, a także na wciąż trwające prace nad rozwojem Live Updates, nie ma jeszcze specjalnie aplikacji, które implementowałyby tę funkcjonalność - nawet wśród aplikacji Google. Wygląda na to, że Mapy Google są jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą, która z tego korzysta.

Oczekuje się, że Android 16 QPR1 stanie się szerzej dostępny jeszcze w pierwszym bądź w drugim tygodniu września 2025, przez co możliwe, że więcej osób będzie mogło sprawdzić, jak działa śledzenie postępu w Google Maps. Póki co zainteresowani wczesnym dostępem użytkownicy mogą przystąpić do programu testowania wersji beta aplikacji Mapy Google na Androida.

Czy funkcja Live Updates będzie dostępna w innych aplikacjach i starszych wersjach Androida?

A co z pozostałymi aplikacjami? Czy również one będą mogły oferować śledzenie postępu podróży? Google nie zamierza korzystać z Live Updates na wyłączność i dostęp do tej funkcji będą mieli także zewnętrzni deweloperzy. Oznacza to najpewniej, że kiedy aktualizacja Android 16 QPR2 stanie się ogólnodostępna, te nowe powiadomienia sprawią, że będziemy mogli śledzić np. naszego Ubera, Bolta, kuriera albo dostawcę jedzenia na pasku postępu w powiadomieniu - bez konieczności otwierania aplikacji ani polegania wyłącznie na liczniku prognozowanego czasu.

Mamy jednak złe wieści dla użytkowników starszych wersji Androida. Jeśli korzystasz np. z Androida 15 lub poprzednich wydań, to najpewniej ominą cię Live Updates. Jest to funkcja rozwijana stricte dla najnowszego systemu i jest z nim ściśle powiązana na poziomie systemowym, niezależnie od aplikacji. Te jedynie mogą łączyć się z tą funkcją systemową. Gdy jej brak, po prostu nie będą tego robić.

