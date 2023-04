Prowadź do domu. Jak to działa w Mapach Google i Street View?

Z aplikacji Google Maps codziennie korzystają miliony osób. Jednak nie każdy zna wszystkie funkcje programu. Poszerzając nieco swoją wiedzę, można znacznie sprawniej korzystać z aplikacji. Dotyczy to również znalezienia drogi do domu, choć wydawać by się mogło, że namierzenie trasy do stałego miejsca zamieszkania nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Jednak realia są inne.

„Prowadź do domu” w Google Maps. Co to za funkcja?

Opcja "prowadź do domu" to narzędzie nawigacyjne, pozwalające na szybkie i łatwe wyznaczenie trasy z aktualnej lokalizacji do miejsca zamieszkania – wcześniej wyznaczonego punktu. Żeby uzyskać zawsze odpowiednie parametry, należy zapisać swój domowy adres w aplikacji.

Po wpisaniu właściwych danych program będzie w stanie doprowadzić użytkownika do celu. Niezależnie od tego, czy akurat będzie on znać swoją lokalizację, czy nie. Google Maps wyznaczy trasę za niego. Oprócz tego uwzględni bieżący ruch drogowy i ograniczenia prędkości.

Zdjęcie Z Google Maps trafisz do celu. / INTERIA.PL

System głosowy w aplikacji Google Maps doprowadzi użytkownika do domu, kierując poprzez zakręty, ruchliwe ulice, czy nawet peryferie poza miastem. Ze względu na te cechy, Google Maps jest aplikacją szczególnie przydatną dla osób, które często podróżują i nie zawsze do końca wiedzą, gdzie się znajdują i jak wyznaczyć punkt startowy.

Jak ustawić adres domowy albo adres pracy w Mapach Google?

Na początku należy uruchomić Google Maps i przejść do menu. Na szczycie listy opcji oprogramowania pojawi się kafelek "Zapisane". Po otwarciu funkcji można łatwo zobaczyć przedział "Oznaczone". Klikając w niego, użytkownik ma potem opcję dodania dokładnych namiarów na swój dom lub miejsce pracy.

Jak zobaczyć swój dom w Google Maps? Wykorzystaj Street View

Google Maps pozwala wyszukać dom i zobaczyć go wirtualnie z perspektywy ulicy. Umożliwia "wirtualny spacer" po swojej okolicy. Google regularnie aktualizuje zdjęcia z obszaru konkretnych terenów.

Zdjęcie Google Maps pozwala na wykrywanie obiektów widocznych z perspektywy Google Street View / /123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Wysyła tam swoje kamery, które są osadzone, na przykład na samochodzie, rowerze, czy skuterze. W zależności od warunków zabudowania. Natomiast użytkownik, po wpisaniu konkretnego adresu w Google Street View, może zobaczyć wykonane zdjęcia.

