Po klęsce kampanii wrześniowej i dokonaniu rozbioru II Rzeczpospolitej przez Niemców i Rosjan walka przeszła do podziemia. Miała ona nie tylko wymiar zbrojny czy polityczny, ale co szczególnie ważne - propagandowy. Polskie państwo podziemne kładło wysoki nacisk na tworzenie i kolportowanie własnych gazet, w których głoszono postulat ciągłej walki o odzyskanie kraju.

Wybuch Powstania Warszawskiego był momentem, który pokazał ukryty krajobraz wydawniczy podziemnego państwa polskiego. Największym i najprężniejszym pismem, które trafiało do powstańców, był "Biuletyn Informacyjny", jaki w szczytowym okresie miał nakład aż 28 tys. sztuk dziennie . Drugim tytułem była "Rzeczpospolita Polska", będąca organem rządu na uchodźstwie, także wchodząca w skład "medialnego imperium" AK. To właśnie gazety tej organizacji dominowały w powstańczej Warszawie, przyćmiewając przez większą część tego zrywu tytuły innych organizacji zbrojnych. Jak wskazuje badacz ppłk dr Ryszard Bzinkowski w połowie powstania z AK powiązanych było jednakowo aż 14 gazet w Warszawie.

"Biuletyn Informacyjny" jako organ AK, był najbardziej "poinformowanym" pismem, pod kątem ogólnej sytuacji w Warszawie, ale i na świecie . Miał dostęp nie tylko do własnych reporterów, ale wraz z "Rzeczpospolitą Polską" także pierwszeństwo informacji agencyjnych, przekazywanych przez rząd w Londynie. To właśnie na łamach "Biuletynu Informacyjnego" dowództwo AK przekazywało swoje oświadczenia.

"Biuletyn" miał mieć przede wszystkim funkcję informacyjną, podając raporty z frontu walk w Warszawie, nawołując do walki w patriotycznym tonie. Podobnie jednak jak inne gazety odgrywał rolę swoistej tablicy ogłoszeń. To na jego łamach zamieszczano informacje gdzie skierować się po żywność lub do jakich punktów mogą udać się ochotnicy, chcący brać udział w walkach. Jak wskazuje badaczka Wioleta Wróbel, "Biuletyn Informacyjny" od 11 sierpnia prowadził też specjalny dział "Poszukiwania zaginionych", który w szczytowym okresie w jednym numerze podawał do 150 anonsów.