Społeczności epoki brązu w Tajlandii używały psychoaktywnego betelu, by zwiększyć czujność, zrelaksować ciało i umysł oraz wywołać uczucie euforii. Choć dziś substancja ta jest zakazana w miejskich rejonach kraju (ma wysoce chorobotwórcze działanie, zwłaszcza że często łączona jest z innymi ), nadal bywa spożywana rytualnie i rekreacyjnie na obszarach wiejskich i najpewniej odgrywała też rolę w praktykach religijnych już 4000 lat temu.

Międzynarodowy zespół badaczy przeanalizował kamień nazębny (żucie betelu powoduje wytwarzanie dużych ilości czerwonej śliny, więc ślady zostają na zębach) zebrany z pochówków w Nong Ratchawat, stanowisku archeologicznym w środkowej Tajlandii. To pierwsze bezpośrednie biomolekularne dowody żucia orzechów areki w Azji Południowo-Wschodniej:

Dr Shannon Tushingham z California Academy of Sciences dodała: "Pokazujemy, że kamień nazębny może przechować chemiczne ślady używania roślin psychoaktywnych przez tysiące lat. To sposób, by uczynić niewidzialne widzialnym i odkryć praktyki, które zniknęły z ludzkiej pamięci".