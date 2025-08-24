Nawet połowa wszystkich elementów w budowie samochodu to plastik: deski rozdzielcze, panele drzwiowe, kierownice, zderzaki i wiele więcej. Ciężko znaleźć równie tanią, wytrzymałą i trwałą alternatywę, jednak naukowcy wpadli na pewien pomysł.

Idealny zamiennik plastiku?

Badacze z Indyjskiego Instytutu Technologii w Guwahati opracowali obiecujący zamiennik: włókna Bambusa tulda, czyli szybkorosnącego gatunku bambusa indyjskiego, który w połączeniu z żywicą epoksydową pochodzenia biologicznego tworzy materiał charakteryzujący się "doskonałą wytrzymałością mechaniczną, stabilnością termiczną, niską absorpcją wilgoci i opłacalnością".

Globalna walka z plastikiem trwa

Każdego roku produkujemy ponad 450 milionów ton plastiku, a ledwie 10 proc. z niego jest poddawane recyklingowi. Zmniejszenie użycia tego surowca jest pilnie potrzebne dla zdrowia naszego i naszej planety. Mikroplastik, który powstaje podczas degradacji plastiku, zanieczyszcza drogi wodne i szkodzi dzikiej przyrodzie, a także nam, ponieważ pijemy go i wdychamy.

Utrzymując produkcję i konsumpcję plastiku na tym poziomie, możemy być pewni, że coraz więcej zwierząt będzie umierało przez połknięcie lub zaplątanie się w niego, w wodzie zwiększy się obecność mikroplastiku, a temperatura wzrośnie, powodując ekstremalne zjawiska pogodowe.

Poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań

Naukowcy na całym świecie pracują nad znalezieniem alternatyw. Pomysły takie jak biopolimery roślinne, które rozpuszczają się całkowicie w ciągu 10 dni, mogłyby zastąpić większość plastików jednorazowego użytku. Pojawiają się również nowe metody recyklingu starego plastiku, m.in. wykorzystanie larw woskowców, które żerują na tym materiale.

Dr Poonam Kumari kieruje zespołem pracującym nad żywicą epoksydową z bambusa. Uważa, że ten materiał będzie miał szerokie zastosowanie.

- Nasz kompozyt może być stosowany w różnych sektorach, w tym w motoryzacji, elektronice, lotnictwie i budownictwie zrównoważonym. Jest to ekologiczny zamiennik elementów plastikowych, drewnianych, a nawet metalowych, wpisując się w ideę Zielonej Rewolucji Technologicznej i indyjską inicjatywę Make in India - wyjaśnia.

W cenie 4300 rupii za kilogram kompozyt bambusowy stanowi realną i zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych materiałów stosowanych w wielu gałęziach przemysłu.

Zespół przeprowadza obecnie ocenę cyklu życia, aby oszacować wpływ produktu na środowisko od momentu produkcji do utylizacji. Dzięki dalszym badaniom i współpracy przemysłowej tego typu innowacje mogą wkrótce stać się powszechne, zmniejszając zależność od plastiku i promując bardziej zieloną przyszłość dla Indii i całego świata.

