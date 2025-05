Badanie polegało na obserwacji czternastu sztuk hiacyntów: siedem z nich było umieszczonych w czystej wodzie jako grupa kontrolna, a pozostałe wystawiono na działanie stężenia 50 miligramów na litr cząstek mikroplastiku w wodzie, co miało symulować silnie zanieczyszczone zbiorniki wodne.

Wyniki są zdumiewające. W ciągu 48 godzin rośliny usunęły 55-69% cząstek mikroplastiku, a po pięciu dniach - aż 78% zanieczyszczeń. Nie stwierdzono przy tym żadnych znaczących szkód, spowodowanych narażeniem na mikroplastik. Podobne badania na innych roślinach, m.in. ogórkach, rzęsie wodnej i ryżu, jasno wskazały, że znacząco hamuje on wzrost, fotosyntezę i ogólny stan zdrowia.

Eksperyment wykazał, że mikroplastik był uwięziony na zewnątrz systemów korzeniowych hiacyntów, a niewielka ilość, która dostała się do łodygi, została szybko oddzielona od reszty, nim się rozprzestrzeniła.

Czy to oznacza przełom w oczyszczaniu dróg wodnych?

Hiacynty, które do tego czasu były uważane za inwazyjne przez zdolność do szybkiego rozmnażania się (pojedyncza roślina może wyprodukować do 5000 nasion), teraz mogą stać się naszym sprzymierzeńcem w walce z zanieczyszczeniami. Wyniki badań są imponujące, jednak nadal istnieją wyzwania w zakresie wykorzystania tego gatunku.