Dziś mikroplastik możemy znaleźć wszędzie. W naszych patelniach, chmurach nad naszymi głowami czy nawet w…mózgu. To budulec rzeczy codziennego użytku jak kosmetyki i detergenty. Nie mówiąc o tym, że mikroplastik zalewa nas ze względu na rozkład samego plastiku.

Przez tę wszechobecność mikroplastiku, ten dostaje się regularnie do naszego organizmu np. poprzez jedzenie i picie. Według badaczy zatrucie mikroplastikiem może być prawdziwym zjawiskiem . Tak naprawdę obecnie nie wiemy, jaka ilość mikroplastiku szkodzi, jednak podejrzewa się, że jest możliwość przyjęcia zbyt dużej dawki, które może mieć realny wpływ np. na rozwój chorób nowotworowych.

Jak się jednak okazuje, mikroplastik może mieć już realny wpływ na proces fotosyntezy w wielu ekosystemach na lądzie w wodzie i w powietrzu . A tym samym może już mieć wpływ na produkcję żywności na świecie. Odkrył to zespół kierowany przez profesora Dang Fei z Instytutu Gleboznawstwa Chińskiej Akademii Nauk, we współpracy z profesorem Zhong Huan z Uniwersytetu Nanjing.

Zespół przebadał 3286 rekordów różnych analiz nt. efektywności upraw w różnych zakątkach świata, aby utrzymać jak najlepszy wynik w skali globalnej. Przy użyciu metaanalizy i technik uczenia maszynowego mikroplastiki zmniejszają wydajność fotosyntezy o 7,05-12,12% w przypadku roślin lądowych, alg morskich i alg słodkowodnych. To przekłada się na szacowane roczne globalne straty w wysokości 4,11-13,52% dla kluczowych podstawowych upraw, takich jak ryż, pszenica i kukurydza . W przypadku ekosystemów wodnych zahamowanie fotosyntezy wywołane mikroplastikami spowoduje straty pierwotnej produktywności netto (NPP) na poziomie 0,31-7,24%.

Badanie podkreśla znaczenie włączenia strategii ograniczania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi do szerszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego . Wzywa również do szerszego gromadzenia i publikowania danych na temat zakresu i mechanizmów zaburzeń fotosyntezy wywołanych mikroplastikami w przyszłych badaniach terenowych.

Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences.