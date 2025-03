Do incydentu doszło 21 marca 2025. Wypełniony niemal po brzegi Boeing 777-300ER linii Air France (AF750) wystartował z Paryża o 12:01, by odbyć 9-godzinny lot do Gwadelupy, ale dla 375 pasażerów i 12 członków załogi zakończył się on po godzinie. Powód? Jeden z pasażerów zgubił telefon i nie mógł go znaleźć. Czy jest to jednak powód, by samolot został zawrócony? Okazuje się, że tak.