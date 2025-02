Powerbank idealny do iPhone'a? Poznajcie nowość od Fresh 'n Rebel

Nie jest to powerbank, jakich mnóstwo na rynku. Ten jest czymś więcej. Łączy w sobie funkcjonalność ładowania bezprzewodowego, posiada magnetyczne mocowanie, ale także może służyć jako stojak na smartfona. Jak sprawdza się w praktyce?

Budowa i design

Magnetic Wireless Powerbank o pojemności 5000 mAh to urządzenie niewielkie, kompaktowe. Bez problemu zmieścimy je w kieszeni lub torebce. Jego wymiary to 104.3 x 70.3 x 13.0 mm, a waga nie przekracza 140 gramów. Obudowa natomiast to jeden z ciekawszych argumentów powerbanku, jest miła w dotyku, co dodaje elegancji, ale i jakości.

Z przodu urządzenia znajduje się powierzchnia magnetyczna, za pomocą której "przymocujemy" tam kompatybilne smartfony. Funkcja przydatna szczególnie w podróży, pozwalająca bezpiecznie przechowywać i ładować telefony. Na tylnej ściance prócz miłego w dotyku materiału znajduje się jedynie logo. Natomiast na bocznych: po jednej stronie wskaźnik LED (pokazujący poziom naładowania) i gniazdo USB-C, a po drugiej - przycisk włączenia.

Funkcje ładowania

Magnetyczny powerbank od Fresh 'n Rebel oferuje oczywiście funkcję bezprzewodowego ładowania. Oznacza to nic innego, jak wygodę - wystarczy bowiem położyć jedynie urządzenie na przedniej części, a ładowanie rozpocznie się automatycznie. Maksymalna moc ładowania bezprzewodowego (wymagany standard Qi) wynosi 7,5W, co jest sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary powerbanku. Moc możemy zwiększyć, korzystając z połączenia USB-C, wtedy osiągniemy nawet 20W.

Wspomniany port USB-C jest oczywiście dwustronny: pozwala na ładowanie urządzenia zewnętrznego, jak i ładowanie samego powerbanku. Daje to nam elastyczność i możliwość ładowania smartfonów, które nie obsługują standardu Qi. I tutaj dochodzimy do najlepszego: możemy jednocześnie ładować dwa urządzenia! Jedno przewodowo, a drugie bezprzewodowo. Oczywiście następuje niewielki spadek mocy, ale dalej jest to funkcja mocno przydatna.

Magnetic Wireless Powerbank freshnrebel.com materiały prasowe

Magnetyczne mocowanie

Jednym z wyróżniających się elementów Magnetic Wireless Powerbank 5000 mAh jest funkcja magnetycznego mocowania. Możemy więc zamocować telefon lub inne urządzenie, które obsługuje MagSafe (np. modele iPhone 12 wzwyż). Co mnie zaskoczyło to siła, z jaką uchwyt trzyma mój telefon. Jest to pewne mocowanie, które podnosi bezpieczeństwo i niweluje ryzyko "odklejenie" się smartfona.

Powerbank trzyma się bez problemu telefonu, co pozwala nawet na swobodne prowadzenie rozmowy bez ryzyka, że zgubimy źródło zasilania.

Wydajność i czas ładowania

Jak już wspominałem na początku, w powerbanku otrzymujemy 5000 mAh. Wystarcza to na minimum jedno pełne ładowanie większości nowych, mocnych smartfonów, które są aktualnie dostępne na rynku. Posiadając jednak telefony mniejsze, chociażby iPhone'a 13 mini, powinno nam się udać naładować go aż dwukrotnie. Modele dużo większe, jak iPhone'y Pro Max uzyskają natomiast poziom naładowania w okolicach 80 procent.

Jak jednak wygląda ładowanie samego powerbanku? Przy pełnym rozładowaniu potrzebujemy około 2,5-3 godzin do naładowania urządzenia do 100 procent. Jest to standardowy czas przy tego typu pojemności. Oczywiście wszystko też zależy od źródła zasilania, czyli mocy ładowarki, którą podłączymy.

Bezpieczeństwo

Wedle zapewnień producenta, powerbank jest wyposażony w szereg funkcji bezpieczeństwa. Są to: ochrona przed przegrzaniem, przepięciami oraz zwarciami. Fresh 'n Rebel chwali się, że powerbank został zatwierdzony przez linie lotnicze, co jest dodatkowym atutem.

Kompatybilność

Ładowanie bezprzewodowe: wszystkie telefony i inne produkty z funkcją ładowania bezprzewodowego

Ładowanie magnetyczne: iPhone 12 i nowsze modele

W pudełku

Magnetic Wireless Powerbank

Kabel ładujący (USB-C do USB-C)

Skrócona instrukcja obsługi

Funkcje

Pojemność akumulatora: 5000 mAh

Wejście: 5V/3A 9V/2A

Moc ładowania bezprzewodowego: 5 W / 7,5 W

Output USB-C 2: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

Całkowita wydajność: 5 V / 3 A

Magnes NdFeB4 power indicator LED lights

Kolory

Silky Sand

Vivid Blue

Pastel Pink

Berry Red

True Blue

Storm Grey

Podsumowanie

Czy mogę polecić bezprzewodowy powerbank Fresh 'n Rebel? Zdecydowanie tak. Szukając na siłę wad, można przyczepić się do zbyt małej pojemności, ale z tym musimy być pogodzeni, kiedy kupujemy tak małe urządzenie. Nie posiadając urządzenia kompatybilnego z MagSafe, musimy natomiast dokupić specjalny adapter lub etui. Plusów jest zdecydowanie więcej, co starałem się nakreślić powyżej. Kompaktowy rozmiar, szybkie ładowanie, rozsądna pojemność, no i coś, co posiadacze iPhone'ów lubią najbardziej - MagSafe!

