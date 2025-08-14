Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu

Defilada 15 sierpnia 2025 przejdzie ulicami Warszawy pod hasłem "Dziękujemy za Waszą służbę". Centralne obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczną się o godzinie 12:00 w południe. W ramach przygotowań do defilady już od czwartku, od godziny 16:00 zamknięte dla ruchu będą częściowo ulice: Pułkowa, Wisłostrada, Gwiaździsta, Krasińskiego, Krajewskiego, Zakroczymska i Jeziorańskiego, Wenedów, Sanguszki, Mostowa i Boleść, Grodzka i Nowy Zjazd, Bednarska, Karowa, Lipowa, Dobra, Wiślana i Gęsta, Wybrzeże Kościuszkowskie, Zajęcza, Tamka, Ludna, Wilanowska, Górnośląska, Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki. Drogi staną się znów przejezdne w piątek, o godzinie 16:00.

Ponadto w piątek w godzinach 11:30-13:30 zamknięte będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski, w tym także dla pieszych i rowerzystów (11:00-14:00). Na czas obchodów i przelotów samolotów oraz innych statków powietrznych zmieniają się także trasy autobusów i tramwajów. To nie jedyne utrudnienia. Nad trasą defilady wojskowej obowiązywać będzie również całkowity zakaz lotów dronami. Chodzi konkretnie o strefy, które wyznaczyła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Gdzie nie będzie można latać i w których godzinach?

Całkowity zakaz lotu dronami podczas defilady Wojska Polskiego. Co za to grozi?

Całkowity zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi obowiązywać będzie 15 sierpnia 2025 w godzinach od 6:00 do 0:00 (północy). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wydała zakaz obowiązujący w strefie DRA-R EPR847. Ma to zapewnić m.in. bezpieczeństwo samolotów, które będą brały udział w defiladzie. Piloci dronów mogą sprawdzić szczegóły w aplikacji Drone Tower na telefonie. I warto to zrobić, bowiem złamanie przepisów może grozić grzywną lub nawet pozbawieniem wolności do 5 lat.

"Naruszenie ograniczeń lotów w strefach geograficznych przez pilota BSP skutkuje złamaniem art. 212 ust 1 pkt 1 lit. a Ustawy Prawo Lotnicze(Dz. U. z 2022 roku poz. 1235 t.j. z późn. zm.), czyli jednego z przepisów karnych zawartych w ustawie: Art. 212 Kto: wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. (…) Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku" - poucza Komenda Stołeczna Policji.

Nie ma zatem możliwości, by samodzielne sfilmować defiladę w Warszawie z lotu ptaka. Jako że w paradzie wezmą udział samoloty śmigłowe, pasażersko-transportowe, śmigłowce ratownicze i wielozadaniowe (w tym Black Hawki S-70i), a także myśliwce F-16 i nie tylko, drony nie powinny wtedy latać w ich bliskim sąsiedztwie.

