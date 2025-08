Sensay Island to eksperymentalna inicjatywa londyńskiego startupu Sensay, która zakłada stworzenie autonomicznego rejonu zarządzanego przez sztuczną inteligencję . W tym roku wybrano miejsce. Wyspa znajduje się na Filipinach , w prowincji Palawan i obejmuje 3,4 km² plaż, lasów deszczowych i lagun koralowych. Założyciel startupu Sensay, Dan Thomson, podkreśla, że projekt ma na celu pokazanie, jak AI może prowadzić państwo bez wpływu partyjnych interesów. Startup pozyskał 2,5 miliona funtów w ramach pierwszego etapu finansowania inwestycji, co umożliwiło rozpoczęcie realizacji tej ambitnej wizji.

Mikronacja to forma społecznej organizacji, która przyjmuje strukturę zbliżoną do państwa, a swój start może mieć w świecie wirtualnym, ale istnieć dwutorowo. Mimo że takie miejsce nie posiada oficjalnego statusu państwowości, to przez swoich mieszkańców jest uznawane: ma wybraną władzę, flagi, czasem nawet paszporty i inne atrybuty kraju. Wyspa Sensay z pewnością posiadać będzie rząd - i to nie byle jaki. Władze Sensay tworzyć ma 17 cyfrowych replik historycznych postaci, które będą pełnić różne funkcje. Przykładowo Marek Aureliusz będzie prezydentem, Winston Churchill premierem, Nelson Mandela ministrem sprawiedliwości, a Florence Nightingale będzie obejmowała urząd ministra zdrowia.