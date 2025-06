W skrócie Polska zgłosiła chęć udziału w unijnym programie budowy Gigafabryk AI, planując inwestycje sięgające miliardów złotych i 30 000 procesorów graficznych.

Jeśli Komisja Europejska zaakceptuje wniosek, Polska stanie się jednym z liderów sztucznej inteligencji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prace nad polskim ekosystemem AI obejmują już m.in. budowę Fabryki PIAST AI w Poznaniu oraz rozwój nowego superkomputera i Instytutu Sztucznej Inteligencji.

Polska zgłasza akces do unijnego programu budowy Gigafabryk sztucznej inteligencji, jak ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. Oficjalny wniosek zostanie złożony do Komisji Europejskiej przed 20 czerwca, a wcześniej zakończą się konsultacje społeczne i rozmowy z partnerami w UE. Chodzi o coś więcej niż dostęp do technologii. To element strategii, która ma wzmocnić współpracę w regionie i nadać kierunek rozwojowi AI w Europie Środkowo-Wschodniej.

To przestrzeń dla wymiany wiedzy naukowej, budowy międzynarodowych zespołów badawczych i tworzenia ekosystemu, w którym biznes, nauka i administracja będą działać wspólnie - z korzyścią dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Gigafabryka AI w Polsce. Jak będzie wyglądać?

Europejskie Gigafabryki AI to wielkoskalowe ośrodki stworzone z myślą o trenowaniu modeli zawierających biliony parametrów. Kluczowe znaczenie ma tu infrastruktura: ponad 100 000 procesorów sztucznej inteligencji, automatyzacja i efektywność energetyczna. Polska, jeśli zostanie przyjęta do programu, planuje budowę własnej Gigafabryki o mocy do 30 000 GPU, co oznacza inwestycję na poziomie około 5 miliardów złotych.

Nie będzie to jeden obiekt, a klaster rozproszonych ośrodków, zgodnie z projektowaną "Polityką rozwoju sztucznej inteligencji". Rząd przewiduje, że do realizacji projektu w latach 2026-2029 zaangażuje ok. 2 miliardów złotych ze środków publicznych.

To nie pierwsze działania w tym kierunku. Polska już rozpoczęła budowę Fabryki PIAST AI w Poznaniu, czyli ośrodka badawczo-rozwojowego skupiającego się na medycynie, kosmosie i zrównoważonym rozwoju. AI ma tam wspierać m.in. diagnostykę medyczną, eksplorację kosmosu i walkę z suszą.

Sztuczna inteligencja w Polsce. Ekosystem rośnie

Zgłoszenie do programu Gigafabryk AI to kontynuacja większego planu. Oprócz poznańskiej fabryki, trwają prace nad nowym superkomputerem, który umożliwi niezależność obliczeniową, a także nad Instytutem Sztucznej Inteligencji, który ma koordynować badania i wdrożenia AI na poziomie krajowym.

Wspólnym mianownikiem tych działań jest budowanie niezależności technologicznej, ale też włączanie Polski w międzynarodowe łańcuchy współpracy - od nauki po przemysł.

Polski wniosek zakłada też elastyczniejsze finansowanie i uproszczenie procedur inwestycyjnych, co ma przyspieszyć realizację. Jeśli Komisja Europejska zaakceptuje dokument, Polska stanie się jednym z krajów współtworzących europejski krajobraz AInowej generacji.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

