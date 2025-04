Co to jest superkomputer i kto go będzie używał?

Superkomputer bywa kojarzony z pojedynczym urządzeniem, którego moc obliczeniowa przewyższa o wiele rzędów wielkości nasze komputery osobiste. W dobie centrów danych takie wyobrażenie może być przestarzałe. Dziś jest to raczej duży system połączonych ze sobą układów obliczeniowych, które mieszczą się w centrum danych (ogromnej serwerowni), a ich zasoby są udostępniane klientom poprzez chmurę.

Klientami są często deweloperzy aplikacji i stron internetowych, ale też naukowcy prowadzący badania czy firmy rozwijające duże modele językowe sztucznej inteligencji.

Od tradycyjnych serwerowni centra danych różnią się tym, że nie wymagają od klienta utrzymywania całej infrastruktury. W przypadku superkomputera klient może korzystać jedynie z ułamka jego mocy, nie płacąc za całość.

Klientom udostępniane są jedynie takie zasoby, których potrzebują. Możliwe jest ich skalowanie, czyli "wypożyczanie" mniejszych lub większych zasobów w zależności od aktualnego zapotrzebowania obciążenia (czyli oprogramowania). Model płatności zwykle zależy od wykorzystania zasobów. Wielokrotnie udowadniano, że chmura obliczeniowa jest dla firm bardziej opłacalna niż własne serwery.

Centra danych oferują swoim klientom przeróżne konfiguracje maszyn wirtualnych. Są to jak gdyby wirtualne komputery, wydzielone z ogromnej infrastruktury centrum danych. Często oferują one konkretne GPU, czyli procesory graficzne (na urządzeniach konsumenckich umieszczane w kartach graficznych), dziś powszechnie używane do trenowania i uruchamiania modeli AI. Najwięksi światowi dostawcy usług w chmurze to Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure czy IBM Cloud. Ich centra danych oferują już konfiguracje wydzielone z superkomputerów. A teraz takie rozwiązanie powstaje także u nas w Polsce.

Superkomputer w Poznaniu - jeden z najmocniejszych w regionie

Superkomputer w Poznaniu buduje firma Kulczyk Investments. Zawarła ona partnerstwo z firmą NVIDIA, znanym producentem kart graficznych oraz układów GPU, które powszechnie wykorzystywane są przez niemal wszystkie centra danych. Jak powiedział prezes firmy, Dawid Jakubowicz, "to będzie jeden z 10 najmocniejszych komputerów w tym regionie świata".

Polski superkomputer zostanie wyposażony w najnowocześniejsze układy GPU, z których można będzie korzystać w modelu GPUaaS (GPU as a Service). Klienci będą również mogli używać ponad 600 modeli AI udostępnianych przez Nvidię i gotowych do uruchamiania na jej sprzęcie. To również popularne rozwiązanie. Zamiast tworzyć własne modele sztucznej inteligencji, co jest bardzo czasochłonne i kosztowne, klienci niejako wypożyczają model AI od dostawcy usług w chmurze, konfigurują go według własnych potrzeb i integrują ze swoimi aplikacjami, które także są postawione na maszynach wirtualnych (VM).

Jak zapowiedział Dawid Jakubowicz z Kulczyk Investments na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach: "Podpisaliśmy strategiczne partnerstwo z Nvidią. Jako pierwsi w regionie budujemy superkomputer na bazie chipów Blackwella Nvidii, który będzie zlokalizowany w Poznaniu. Będzie to 'GPU as a service', czyli zapewniamy suwerenność danych, będą one przetwarzane w Polsce, w Unii Europejskiej, pod tutejszym prawem. To będzie jeden z 10 najmocniejszych komputerów w tym regionie świata".

Operatorem centrum danych będzie firma Beyond.pl, która należy do grupy Kulczyk Investments. Jej prezes, Wojciech Stramski, na wspomnianym wydarzeniu poinformował, że zarówno superkomputer, jak i usługa GPUaaS zostaną uruchomione w trzecim kwartale 2025 roku.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 87 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

W Watykanie trwają przygotowania do pogrzebu papieża © 2025 Associated Press