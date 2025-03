Rozwijanie sztucznej inteligencji wymaga potężnych mocy obliczeniowych na etapach trenowania modeli AI, a później ich uruchamiania. Centra danych, w których się to dzieje, instalują dziesiątki tysięcy chipów AI, z których jeden kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Wiele firm szuka już oszczędności i pracuje nad własnymi rozwiązaniami, które planuje wdrożyć w ciągu następnych lat. Według najnowszych doniesień do tego trendu dołączyła Meta.

Swój niewyobrażalny wzrost jako producent AI w ciągu ostatniego roku Meta zawdzięcza w dużej mierze układom Nvidii. To praktycznie najbardziej optymalne źródło mocy obliczeniowej dla skali, w jakiej działa trenowanie sztucznej inteligencji. Teraz, jak donosi Reuters, firma Marka Zuckerberga chce zyskać większą niezależność. Według dwóch anonimowych źródeł Meta opracowała już swój własny chip AI i poddaje go testom w celu zaoszczędzenia na kosztach.

Testowe wdrożenie miało się rozpocząć, gdy Meta zakończyła pierwsze testy układu scalonego. Ma to dowodzić, że testy zakończyły się pomyślnie i firma wysłała wstępny projekt do fabryki chipów, co jest typową praktyką. Zwykle proces opracowywania nowego układu ("tape-out") pochłania dziesiątki milionów dolarów i zajmuje 3-6 miesięcy - bez gwarancji sukcesu. Jeśli chip nie spełni oczekiwań, proces trzeba powtórzyć.

Meta i TSMC odmawiają komentarza w tej sprawie, jednak firma Zuckerberga już wcześniej zapowiadała, że planuje w 2026 roku zacząć używa własnych chipów do trenowania systemów AI, czyli mówiąc prostym językiem - karmienia sztucznej inteligencji danymi i uczenia jej, jak ma działać. Meta zamierza używać tych układów do uruchamiania własnych aplikacji opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak np. czatbot Meta AI.

Facebook (jeszcze zanim stał się Metą) prowadził już testowe wdrożenie niestandardowego układu wnioskowania AI na małą skalę. Nie powiodły się one jednak i firma wycofała się z projektu, by następnie zamówić układy GPU od Nvidii za miliardy dolarów w 2022 r. Od tego czasu Meta jest jednym z największych klientów Nvidii.

Szacuje się, że układy Nvidia mają ok. 80% udziału w rynku. Choć to prawdopodobnie najlepsze środowisko do pracy AI, to zdaniem niektórych ekspertów może ono przestać wystarczać. Nie chodzi jedynie o koszty. Przyszła wartość tych GPU jest podawana w wątpliwość przez badaczy AI, którzy zastanawiają się, jak wiele postępów można jeszcze zrobić, kontynuując "skalowanie" dużych modeli językowych poprzez dodawanie większych ilości danych i mocy obliczeniowej. Spodziewamy się, że układów nowej generacji OpenAI użyje w ramach Project Stargate.