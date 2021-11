Sztuczna inteligencja Nvidia generuje fotorealistyczne obrazy

Nvidia nie ukrywa, że celem rozwijanej przez nią algorytmów sztucznej inteligencji jest m.in. szybkie tworzenie fotorealistycznego obrazu świata, by jak najbardziej to możliwe odzwierciedlał otaczającą nas przestrzeń. Brzmi to dziwnie, ale skoro wielu uważa, że żyjemy w symulacji, to możemy zamknąć siebie w jeszcze lepszej, bo bardziej dopasowanej do naszych potrzeb.

Sztuczna inteligencja GauGAN pierwszy raz została zaprezentowana w 2019 roku, ale po tych dwóch latach nastąpił kolosalny postęp technologiczny. Nowa sieć neuronowa potrafi tworzyć fotorealistyczne obrazy tylko na podstawie prostego szkicu lub słów. Na opublikowanym filmie wygląda to magicznie.

Nvidia chwali się, że nowe zdolności sztucznej inteligencji GauGAN2 są rezultatem implementacji modelu AI bazującego na generatywnej sieci przeciwstawnej (ang. generative adversarial network). Są to techniki mapowania, uzupełniania i generowania obrazów tylko w oparciu o słowa.



Trening systemu odbywał się na 10 milionach krajobrazów. Dzięki temu, AI posiadła możliwość uzupełniania zdjęć wykonanych w realnym świecie, a nawet ich tworzenia od podstaw. Nvidia udostępniła swoją technologię do testów . Każdy może się nią pobawić za pomocą specjalnej przeglądarkowej aplikacji. Wymagane jest jednak posiadanie karty graficznej z serii RTX.

Firma wierzy, że w niedalekiej przyszłości GauGAN pozwoli szybko i sprawie tworzyć fotorealistyczne obrazy dla grafików czy projektantów gier. System pomoże przyspieszyć prace nad projektami, a kiedyś za jego pomocą będzie można zacząć tworzyć własną wirtualną rzeczywistość na podstawie swoich preferencji i zamknąć się w niej na resztę życia.