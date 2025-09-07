Nowy minerał na Marsie pokazuje, że planeta mogła być kiedyś podobna do Ziemi

Mars od dawna fascynuje naukowców, a nawet jako najlepiej zbadana planeta Układu Słonecznego po Ziemi, wciąż zaskakuje. Niedawno odkryto na niej nowy minerał o nazwie hydroksysiarczan żelaza(III). Jest to odkrycie ekscytujące, ponieważ wskazuje ono na wodną i chemicznie aktywną przeszłość Czerwonej Planety.

Jak to tego doszło?

Zespół naukowców z Instytutu SETI przeanalizował dane zebrane przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter, a następnie wykorzystał technikę analizy światła odbitego od powierzchni planety. Technika ta nazywa się spektroskopią i pomaga określić skład chemiczny minerałów z odległych miejsc, w tym składu odległych planet.

Po analizie badacze zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z czymś nowym: hydroksysiarczanem żelaza(III), minerałem nigdy wcześniej niezaobserwowanym na Marsie. Okazuje się, że ten minerał powstaje w obecności wody, żelaza i siarki, a zatem sugeruje to, że na Marsie panowały kiedyś odpowiednie warunki do procesów chemicznych podobnych do tych, które zachodziły na wczesnych etapach istnienia Ziemi. Wniosek: Mars być może był kiedyś zdolny do podtrzymywania życia.

Wieloletnie badania dały wyniki

Odkrycie nowego minerału na Marsie było wynikiem szczegółowych badań prowadzonych przez dr Janice Bishop i jej zespół z Instytutu SETI przez wiele lat. Koncentrowali się na analizie złożonej i bogatej geologicznie części planety, znanej jako Valles Marineris - sieci kanionów i dolin w pobliżu marsjańskiego równika, a wykorzystywali do tego instrument o nazwie CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars), analizujący odbicie światła słonecznego od powierzchni planety.

Dzięki temu narzędziu badacze dostrzegli unikalne sygnatury świetlne w dwóch konkretnych regionach systemu kanionów: Juventae Chasma i Aram Chaos. Porównano te dane z Marsa z danymi minerałów, które powstają w kwaśnych, bogatych w wodę środowiskach na Ziemi. To pozwoliło im odkryć nowy minerał na Marsie - hydroksysiarczanem żelaza(III).

Jak powstaje hydroksysiarczan żelaza(III)?

Aby ten minerał powstał, potrzebuje nie tylko interakcji z siarką, ale także z tlenem, i wymaga temperatury powyżej 100 st. C., czyli znacznie wyższej niż na powierzchni Marsa. To oznacza, że głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstawanie siarczanów są aktywność wulkaniczna i geotermalna planety. Można więc sądzić, że zmiany w składzie mineralnym Marsa nastąpiły w ciągu ostatnich 3 miliardów lat.

W marcu tego roku Roger Wiens zauważył na Marsie blade skały. Odkrył nietypowo wysokie poziomy glinu, który pochodził prawdopodobnie z kaolinitu - on również wymaga bardzo ciepłego i wilgotnego środowiska do powstania.

Wszystko to wskazuje, że Mars był kiedyś znacznie cieplejszy, bardziej wilgotny i złożony, niż sądzimy. Istnieje szansa, że w pewnym momencie swojej historii mógł być bardziej podobny do Ziemi.

Podwodny plecak odrzutowy – pozwala pływać bez płetw, z prędkością delfina © 2025 Associated Press