Nowy minerał na Marsie pokazuje, że planeta mogła być kiedyś podobna do Ziemi
Najnowsze badania Marsa przyniosły wyjątkowe odkrycie: na powierzchni planety znaleziono nowy minerał - hydroksysiarczan żelaza(III). Odkrycie tego związku wskazuje, że Czerwona Planeta mogła kiedyś mieć sprzyjające warunki do powstawania życia, takie jak obecność wody, wysoką temperaturę czy aktywność wulkaniczną.
Mars od dawna fascynuje naukowców, a nawet jako najlepiej zbadana planeta Układu Słonecznego po Ziemi, wciąż zaskakuje. Niedawno odkryto na niej nowy minerał o nazwie hydroksysiarczan żelaza(III). Jest to odkrycie ekscytujące, ponieważ wskazuje ono na wodną i chemicznie aktywną przeszłość Czerwonej Planety.
Jak to tego doszło?
Zespół naukowców z Instytutu SETI przeanalizował dane zebrane przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter, a następnie wykorzystał technikę analizy światła odbitego od powierzchni planety. Technika ta nazywa się spektroskopią i pomaga określić skład chemiczny minerałów z odległych miejsc, w tym składu odległych planet.
Po analizie badacze zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z czymś nowym: hydroksysiarczanem żelaza(III), minerałem nigdy wcześniej niezaobserwowanym na Marsie. Okazuje się, że ten minerał powstaje w obecności wody, żelaza i siarki, a zatem sugeruje to, że na Marsie panowały kiedyś odpowiednie warunki do procesów chemicznych podobnych do tych, które zachodziły na wczesnych etapach istnienia Ziemi. Wniosek: Mars być może był kiedyś zdolny do podtrzymywania życia.
Wieloletnie badania dały wyniki
Odkrycie nowego minerału na Marsie było wynikiem szczegółowych badań prowadzonych przez dr Janice Bishop i jej zespół z Instytutu SETI przez wiele lat. Koncentrowali się na analizie złożonej i bogatej geologicznie części planety, znanej jako Valles Marineris - sieci kanionów i dolin w pobliżu marsjańskiego równika, a wykorzystywali do tego instrument o nazwie CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars), analizujący odbicie światła słonecznego od powierzchni planety.
Dzięki temu narzędziu badacze dostrzegli unikalne sygnatury świetlne w dwóch konkretnych regionach systemu kanionów: Juventae Chasma i Aram Chaos. Porównano te dane z Marsa z danymi minerałów, które powstają w kwaśnych, bogatych w wodę środowiskach na Ziemi. To pozwoliło im odkryć nowy minerał na Marsie - hydroksysiarczanem żelaza(III).
Jak powstaje hydroksysiarczan żelaza(III)?
Aby ten minerał powstał, potrzebuje nie tylko interakcji z siarką, ale także z tlenem, i wymaga temperatury powyżej 100 st. C., czyli znacznie wyższej niż na powierzchni Marsa. To oznacza, że głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstawanie siarczanów są aktywność wulkaniczna i geotermalna planety. Można więc sądzić, że zmiany w składzie mineralnym Marsa nastąpiły w ciągu ostatnich 3 miliardów lat.
W marcu tego roku Roger Wiens zauważył na Marsie blade skały. Odkrył nietypowo wysokie poziomy glinu, który pochodził prawdopodobnie z kaolinitu - on również wymaga bardzo ciepłego i wilgotnego środowiska do powstania.
Wszystko to wskazuje, że Mars był kiedyś znacznie cieplejszy, bardziej wilgotny i złożony, niż sądzimy. Istnieje szansa, że w pewnym momencie swojej historii mógł być bardziej podobny do Ziemi.