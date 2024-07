Na Marsie odkryto skałę z potencjalnymi śladami obcego życia

Spis treści: 01 Na Marsie mogło istnieć życie. Ujawniono przełomowe informacje

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie oraz, czy na Marsie istniały/istnieją obce formy życia? To są jedne z najważniejszych pytań w dziejach ludzkości. Badacze dosłownie stanęli teraz u progu uzyskania przełomowej informacji.

Na Marsie mogło istnieć życie. Ujawniono przełomowe informacje

Naukowcy donoszą, że instrumenty znajdujące się na łaziku Perseverance sugerują, że odnaleziona na Marsie skała posiada cechy, które pasują do definicji możliwego wskaźnika starożytnego obcego życia. Głaz "Cheyava Falls" na długość około 1 metra i szerokość około 60 cm.

W skale zawarte są szczególne sygnatury chemiczne i struktury, które mogły powstać wskutek działalności form życia miliardy lat temu, kiedy na Marsie istniała woda w stanie ciekłym. Jednakże, żeby stwierdzić to ponad wszelką wątpliwość, nadal są prowadzone szczegółowe badania.

Łazik badał północny skraj Neretva Vallis, pradawnej doliny rzecznej o szerokości 400 m. Wyjątkowa forma krajobrazu została wyrzeźbiona przez wodę płynącą do krateru Jezero. Właśnie tutaj została odkryta dziwaczna skała.

Jak powiedziała Nicola Fox, zastępczyni administratora w Dyrekcji Misji Naukowych w siedzibie NASA w Waszyngtonie: - Zaprojektowaliśmy trasę dla łazika Perseverance tak, aby upewnić się, że dotrze on do obszarów, w których potencjalnie mogą znajdować się interesujące próbki naukowe. Ta wyprawa przez koryto rzeki Neretva Vallis opłaciła się, ponieważ odkryliśmy coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, co da naszym naukowcom tak wiele do zbadania.

Tajemnicze związki i struktury mogą ujawnić tajemnicę życia na Marsie

Instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) po wielokrotnym przeskanowaniu marsjańskiej skały wskazał, że zawiera ona związki organiczne. Dało to naukowcom bardzo duży impuls do uszczegółowienia swoich badań.

Od razu badacze zwrócili także uwagę, że cząstki bazujące na węglu, które są uważane za elementy budujące życie, mogą tworzyć się także w procesach niebiologicznych.

Cheyava Falls to najbardziej zagadkowa, złożona i potencjalnie ważna skała, jaką do tej pory zbadał Perseverance Ken Farley, naukowiec projektu Perseverance z Caltech w Pasadenie

Dodał: - Z jednej strony mamy pierwsze przekonujące odkrycie materiału organicznego, charakterystyczne kolorowe plamy wskazujące na reakcje chemiczne, które mikrobiologiczne życie mogłoby wykorzystać jako źródło energii, oraz wyraźne dowody na to, że woda — niezbędna do życia — kiedyś opływała skałę. Z drugiej strony nie byliśmy w stanie dokładnie określić, jak skała się uformowała i w jakim stopniu pobliskie skały mogły ogrzać Cheyava Falls i przyczynić się do powstania tych cech.

Ponadto wzdłuż skały biegną duże żyły siarczanu wapnia, między którymi znajduje się hematyt. Łazik przyjrzał się tym ostatnim cząstkom i dojrzał, że znajdują się tam dziesiątki białych nieregularnych plam o milimetrowej średnicy. Pokryte były one czarnym nalotem, który zawiera żelazo i fosforany.

- Te plamy są wielką niespodzianką. Na Ziemi tego typu cechy skał są często związane ze skamieniałymi zapisami mikrobów żyjących pod powierzchnią - mówi David Flannery, astrobiolog i członek zespołu naukowego Perseverance z Queensland University of Technology w Australii.

Na lądowych skałach osadowych mogą występować wyjątkowe reakcje chemiczne z udziałem hematytu, które zmieniają kolor skały z czerwonej na białą. Reakcje te uwalniają żelazo i fosforany, co z kolei wytwarza wspomniany czarny nalot. Jednocześnie cały proces może być źródłem energii dla drobnoustrojów.

Skąd pochodzą wyjątkowe elementy znalezione w marsjańskiej skale?

Badacze sugerują, że niezwykła skała pierwotnie mogła być luźnym materiałem (coś na kształt błota) z domieszką związków organicznych, który został osadzony przez wody prehistorycznej rzeki. Materiał ten pod wpływem różnych czynników i czasu przekształcił się w skałę.

W kolejnym etapie woda przepływała przez głaz przez powstałe wcześniej szczeliny, co pozwoliło na wytworzenie wspomnianych białych żył siarczanu wapnia, a dalej na egzystowanie tam potencjalnego życia mikrobiologicznego.

Jednakże to nie koniec odkryć. "Cheyava Falls" posiada również kryształy oliwinu, które tworzą się w procesie krystalizacji magmy i w obecności wody. Tutaj pojawia się konieczność odpowiedzenia na pytanie, czy wyjątkowe struktury mogły powstać wskutek działania wysokich temperatur powiązanych z magmą.

- Przebiliśmy tę skałę za pomocą laserów i promieni rentgenowskich i sfotografowaliśmy ją dosłownie dzień i noc z niemal każdego możliwego kąta. Z naukowego punktu widzenia Perseverance nie ma nic więcej do zaoferowania. Aby w pełni zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w dolinie marsjańskiej rzeki w kraterze Jezero miliardy lat temu, chcielibyśmy sprowadzić próbkę z Cheyava Falls z powrotem na Ziemię, aby można ją było badać za pomocą potężnych instrumentów dostępnych w laboratoriach - powiedział Farley.