Niemal 40 metrów wysokości, sześć tarasów, piękne widoki na szczyty Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych, np. Chełmiec, czy Dzikowiec oraz na malownicze zabudowania okolicznych miejscowości i atrakcyjne podświetlenie.

Nowa wieża widokowa w parku Sobieskiego w Wałbrzychu jest już otwarta i cieszy się sporym zainteresowaniem — według lokalnych mediów w ciągu miesiąca odwiedziło ją ok. 19 tys. osób i „łącznie do 17 lipca zarobiła 113 tys. zł”.

Reklama

Opinie o atrakcji są przeważnie bardzo dobre: „Ta wieża to strzał w dziesiątkę. Byłem chyba na wszystkich na Dolnym Śląsku. Stawiam ją w pierwszej dwójce zaraz po Sky Walk w Świeradowie-Zdroju, choć w Wałbrzychu widok lepszy”, brzmi jeden z nich.

Teraz jednak powróciły obiekcje na temat decyzji dotyczących nowej atrakcji.

Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku wciąż wzbudza dyskusje. Tym razem chodzi o zabezpieczenia

Aczkolwiek tym razem nie chodzi o jej wygląd nawiązujący do górniczej historii miasta, który wybranym osobom kojarzył się z „jelitem grubym”, ani o za wysoką według niektórych kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji — ponad 10 mln zł.

Jak donosi portal walbrzych.naszemiasto.pl w tym przypadku zaskoczeniem jest decyzja o ustanowieniu „ochrony” wieży. Choć wiele atrakcji jest wyposażanych w zabezpieczenia typu kamery i np. zamykanych na noc, w przypadku tej wieży to nie wystarczyło. W dzień i w nocy pilnowana jest ona przez Straż Miejską. Dlaczego?

Straż Miejska całodobowo pilnuje wieży widokowej. Komendant potwierdza

Nie jest to bezzasadny kaprys, a jak zapewnia szef wałbrzyskiej straży miejskiej Kazimierz Nowak odpowiednia reakcja na fakt, że kilkukrotnie podejmowano próby dostania się na wieżę w godzinach jej zamknięcia.

- Mieliśmy już kilka prób sforsowania wieży nocą, a w zasadzie zabezpieczeń. Mieszkańcy usiłowali wedrzeć się na wieżę, choć była zamknięta. Wspinali się po tych siatkach — powiedział wspomnianemu portalowi komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Nowaka, ustalono, że przy wieży będą czuwać patrole w systemie ciągłym — straż pilnuje wieży codziennie, także w soboty, niedziele i święta. Za dnia nad obiektem czuwa jeden strażnik, a w nocy dwóch.

Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu będzie lepiej strzeżona?

Co na to miasto? Wiadomo już, że po wakacjach zostanie rozbudowany system monitoringu na wieży, a komendant Straży Miejskiej uważa, że decyzja władz na temat skierowania w to miejsce patroli całodobowych jest słuszna.

- Nie słyszałem o tym, by gdzie indziej były stosowane takie rozwiązania, ale proszę zauważyć, że i specyfika innych wież różni się od wałbrzyskiej. Ta w Parku Sobieskiego, to wieża widokowa w środku miasta i dostęp do niej jest łatwiejszy. A inne wieże widokowe są zbudowane głęboko w lesie, czy w górach. Niektóre, jak ta na Wielkiej Sowie także są zamykane na noc, chociażby ze względów bezpieczeństwa — zaznaczył w rozmowie z walbrzych.naszemiasto.pl Roman Głód, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wideo youtube

Nowa atrakcja w Wałbrzychu cieszy się zainteresowaniem. Ile kosztuje wstęp na wieżę widokową?

Wałbrzyska wieża widokowa znajduje się w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu i jest czynna codziennie w godz. 6:00-22:00.

Ile kosztują bilety?

Bilet normalny 10 zł,

Bilet ulgowy 8 zł (dzieci powyżej 5 lat, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci do ukończenia 25. roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne),

Bilet z kartą mieszkańca „Kocham Wałbrzych” - 1 zł,

Dzieci do lat 4 wstęp bezpłatny.

Wieżę można odwiedzić także w ramach karnetu „Explore Wałbrzych” — według serwisu karkonoszego.pl, umożliwia on zwiedzenie pięciu atrakcji Wałbrzycha w ramach jednego biletu ważnego przez rok.