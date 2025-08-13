20 ogromnych struktur głęboko w odmętach Oceanu Spokojnego

Co kryje się w głębinach mórz i oceanów? To pytanie zadaje sobie wielu z nas, a nauka wciąż nie zna pełnej odpowiedzi - zbadano bowiem tylko niewielki wycinek Wszechoceanu. Wiemy już co nieco o organizmach żyjących na dużych głębokościach, o historii zapisanej w przykrytych wodą skałach oraz o zatopionych krainach i ogromnych strukturach na dnie.

Stopniowo odkrywane są różne interesujące informacje na temat nawet najgłębszych miejsc na świecie. Niektóre odkrycia mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia pewnych zjawisk, kolejne zmieniają wiedzę o danym regionie, a pozostałe niosą jeszcze inną wiedzę. Teraz naukowcy podali informacje na temat tego, co ustalili o odkrytym w odmętach Oceanu Spokojnego kompleksie 20 ogromnych struktur.

Kompleks przypomina plątaninę rur. Rzadki system

Naukowcy z Instytutu Oceanologii Chińskiej Akademii Nauk (IOCAS) odkryli ogromny kompleks "dziur" pod dnem morskim zachodniego Pacyfiku, około 80 km na zachód od Rowu Mussau na płycie karolińskiej, graniczącej z płytą filipińską i pacyficzną. System ten składa się z 20 dużych struktur, z których niektóre mają ponad kilometr średnicy. Formacje są tam skupione razem jak grupa rur - to kilkadziesiąt pionowych lub stromo nachylonych cylindrycznych tworów skalnych, które kierują ciecz lub gaz z wnętrza Ziemi. Naukowcy zaznaczają, że całkowita powierzchnia systemu Kunlun wynosi 11,1 km², czyli ponad sto razy więcej niż słynne pola hydrotermalne Zaginione Miasto pod powierzchnią północnego Atlantyku.

Na samym zidentyfikowaniu miejsca się nie skończyło. Okazało się bowiem, że Kunlun to rzadki system wytwarzający wodór na ogromną skalę. Zastosowano specjalistyczne badania, które pozwoliły zmierzyć stężenia tego wodoru - "roczny strumień wodoru z tego systemu szacowany jest na 4,8 × 10¹¹ mol/rok, co stanowi co najmniej 5 proc. globalnej abiotycznej (nieożywionej) emisji wodoru ze źródeł podmorskich". To właśnie w takich miejscach swój początek mogło mieć życie na Ziemi.

Odkrycie zmieniające dotychczasowe teorie. Naturalne laboratorium

System został zbadany przy użyciu załogowego okrętu podwodnego Fendouzhe - co pomogło zidentyfikować nie tylko obfite płyny bogate w wodór, ale i odkryć różnorodne życie głębinowe, m.in. krewetki, homary, ukwiały i rurkoczułkowce, które doskonale odnajdują się w warunkach Kunlun. W dodatku odkryto, że system jest napędzany przez serpentynizację, proces zastępowania minerałów, prowadzący do powstawania innych - z grupy serpentynów - i uwalniania wodoru.

- System Kunlun wyróżnia się wyjątkowo wysokim strumieniem wodoru, skalą i unikalnym otoczeniem geologicznym - powiedział prof. Sun Weidong, jeden z autorów badania. - To pokazuje, że wytwarzanie wodoru napędzane serpentynizacją może zachodzić daleko od grzbietów śródoceanicznych, co podważa długo utrzymywane założenia.

Zdaniem naukowców, płyny bogate w wodór i zasadowe środowisko przypominają warunki, jakie mogły panować na wczesnej Ziemi. System Kunlun stanowi więc naturalne laboratorium do badań nad powiązaniami między emisją wodoru a powstaniem życia. Wyniki badań na Kunlun zostały opublikowane w czasopiśmie "Science Advances". Komunikat o odkryciu opublikowała Chińska Akademia Nauk.

