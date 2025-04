Skąd na Ziemi jest woda? Nowe dowody podważają teorię

Nowe badania zespołu badaczy z Uniwersytetu z Oxfordu opublikowane w czasopiśmie Icarus przeczą temu, sugerując, że Ziemia miała wodór potrzebny do wytworzenia wody, gdy się po raz pierwszy uformowała . Wykorzystując rzadki typ meteorytu, znany jako chondryt enstatytowy , który ma skład analogiczny do składu wczesnej Ziemi sprzed 4,55 miliarda lat, odkryli ważne źródło tego pierwiastka.

W trakcie badań wykazali bowiem, że obecny w meteorycie wodór był ukryty wewnątrz, a nie pochodził z zanieczyszczeń. Może to oznaczać, że materiał, z którego budowana była nasza planeta, był znacznie bogatszy w wodór, niż dotychczas uważaliśmy. Powstanie warunków sprzyjających życiu na Ziemi mogło zatem nie być uzależnione od uderzeń asteroidów.

Badacze z Oxfordu podejrzewali, że znaczne ilości tego pierwiastka mogą być przyłączone do występującej obficie w meteorycie siarki. Używając synchrotronu, skierowali potężną wiązkę promieni rentgenowskich na strukturę meteorytu, aby poszukać związków zawierających siarkę. Analiza wykazała, że niezwykle drobny materiał był niezwykle bogaty w siarkowodór. Jednocześnie w innych częściach skały z pęknięciami i oczywistym skażeniem wodoru było bardzo mało lub wcale. To oznacza, że bardzo mało prawdopodobne jest, aby wykryty przez naukowców siarkowodór był ziemskim zanieczyszczeniem.

Ponieważ proto-Ziemia była zbudowana z materiału podobnego do chondrytów enstatytowych, można przypuszczać, że w momencie, gdy formująca się planeta stała się na tyle duża, że mogła zostać uderzona przez asteroidę, zgromadziła wystarczające rezerwy wodoru, aby wyjaśnić obecną obfitość wody na Ziemi.

Źródło: Uniwersytet Oksfordzki

