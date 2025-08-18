RegioJet z ofertą w Polsce. Od połowy września nowe połączenia

Przewoźnik z Czech - RegioJet - planował zawojować Polskę w kontekście długodystansowych podróży kolejowych, a teraz firma podjęła kolejne kroki. PKP wkrótce straci monopol na jednej z najbardziej popularnych i dochodowych tras kolejowych w Polsce, Kraków-Warszawa, ponieważ firma zmieniła swoje podejście dotyczące konkurencji i RegioJet również zacznie kursować między tymi miastami.

- RegioJet kontynuuje ekspansję na międzynarodowe rynki kolejowe, a wśród krajów priorytetowych znajduje się także Polska. Po kilku latach przygotowań uzyskaliśmy możliwość ubiegania się o przepustowość na polskich torach i złożyliśmy wnioski o przydział tras - informuje RegioJet.

Już od połowy września 2025 r. podróżni wybierający połączenie Warszawa-Kraków będą mieli większy wybór - pociągi przewoźnika z Czech będą jeździć codziennie.

Czeski przewoźnik będzie kursował między Krakowem i Warszawą

Pierwsze przejazdy RegioJet na trasie łączącej Kraków z Warszawą odbędą się 18 września 2025 r. Pociąg wyruszy z Krakowa Głównego o 8:49, do Warszawy Wschodniej planowo ma dotrzeć o 12:21. Powrotny kurs z Warszawy odbędzie się o 14:30, zaznacza Kolejowy Portal.

Polsat podaje, że Radim Jančura, szef czeskiej spółki kolejowej, powiedział, że trwa nabór i szkolenie nowych pracowników, aby z czasem zwiększyć liczbę kursujących pociągów na trasie Warszawa-Kraków. Już w połowie grudnia ma nastąpić pierwsza zmiana, a uruchomienie pełnej oferty zaplanowano na 2026 rok.

Kursy do Warszawy Wschodniej odbywać się będą codziennie. Wsiadać i wysiadać będzie można też na dworcu Zachodnim oraz Centralnym. ZOFIA BAZAK East News

Konkurencyjne ceny i usługi? Wkrótce dowiemy się szczegółów

W związku z rozszerzeniem oferty w Polsce RegioJet szuka pracowników i prowadzi rekrutację na stanowiska maszynisty, kierownika pociągu, stewarda, oferując zarobki do 14 tys. brutto. Radim Jančura poinformował, że RegioJet planuje zatrudnić w Polsce do 500 osób.

Przejazdy między Krakowem a Warszawą będą obsługiwane lokomotywami TRAXX MS3 z wagonami w czterech klasach. Ceny biletów za przejazdy na linii Warszawa-Kraków nie zostały jeszcze ujawnione. Przewoźnik ma zapewniać w Polsce taki sam rodzaj usług jak w Czechach, informuje Raport Kolejowy. RegioJet wymienia tutaj Wi-Fi, anulowanie biletu online do 15 minut przed odjazdem, czy bezpłatną rezerwację miejsc.

- Wierzymy, że zaoferujemy nową, wysokiej jakości alternatywę podróżowania koleją także polskim pasażerom - podaje RegioJet.

