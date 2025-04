PKP Intercity planuje zwiększyć siatkę połączeń i choć na wybrane kursy na razie nie ma szans (na przykład do Amsterdamu), to w planach przewoźnika jest trasa do jednego z ulubionych miejsc Polaków na wakacje. Mowa o Chorwacji, gdzie pociąg miałby dojeżdżać bezpośrednio z Warszawy. Nowe informacje związane z tym przedsięwzięciem ujawnił Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury.

Cena biletu na pociąg do Chorwacji ma być bardzo atrakcyjna

Dariusz Klimczak na antenie Radia Zet został zapytany o dodatkowe szczegóły wspomnianego połączenia pociągiem z Polski do Chorwacji, o czym głośno zrobiło się kilka dni temu. Poznaliśmy nawet dokładny rozkład jazdy, który na razie jest na etapie propozycji i być może przejdzie pewne zmiany.

Ceny biletów na takie połączenie miałyby zaczynać się nawet od 200 złotych. W tym przypadku mowa o bilecie na drugą klasę dla osoby dorosłej. Klimczak został zapytany o ewentualne zniżki, na przykład dla dzieci. Minister infrastruktury stwierdził, że mocno w to wierzy i pewnie nic nie stanie na przeszkodzie, aby uwzględniać takie opcje.

Uruchomienie takiego połączenia wymaga jeszcze zgody państw, przez które będą jeździły pociągi PKP Intercity do Chorwacji.

Wystąpiłem do moich odpowiedników między innymi w Austrii o to, żeby to połączenie mogło być realizowane od 1 lipca tego roku. Jest możliwe, że w tym roku pojedziemy do Chorwacji. Obiad w Warszawie, śniadanie w Rijece

Co ważne, pod uwagę brana jest także relacja do chorwackiego Splitu, a nie jedynie Rijeki. Kiedy będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji?

Kiedy pociąg PKP Intercity z Polski do Chorwacji?

Dariusz Klimczak również udzielił odpowiedzi na to pytanie. Minister infrastruktury wierzy, że stanie się to możliwe już tego lata. Jako datę podał 1 lipca. Tego dnia mógłby wyruszyć pierwszy skład z Warszawy do Rijeki, choć na razie to jeszcze nic pewnego.

Zapowiedzi Klimczaka są optymistyczne, ale warto mieć na uwadze, że pociąg z Polski do Chorwacji ma jechać kilkanaście godzin i będzie to połączenie nocne. PKP Intercity potrzebuje więc odpowiedniej liczby wagonów sypialnianych, a tych przewoźnik wcale nie ma zbyt wiele.

Pewnym problemem są również trwające prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej na Słowenii, przez którą miałby jeździć pociąg PKP Intercity do Chorwacji. Uwagę zwrócił tutaj Klimczak i dodał, że może to stanowić pewne utrudnienia.

