Grotołazi współpracowali z archeologami. Doszło do ciekawych znalezisk

Archeolodzy we współpracy z lokalnymi grotołazami badali jaskinie w rejonie Ingleborough, jednego z najwyższych szczytów Yorkshire Dales w Anglii. Duża część Ingleborough została uznana za miejsce o szczególnym znaczeniu naukowym i rezerwat przyrody. Na obszarze tym już wcześniej dokonywano ciekawych odkryć archeologicznych.

Tym razem badania obejmowały dokładniejszą analizę wcześniejszych miejsc znalezisk oraz nowe poszukiwania w jaskiniach - a te przyniosły nowe odkrycia. Grotołazi i archeolodzy natknęli się na szczątki, które okazały się należeć do wymarłego gatunku bydła, które datowano na epokę brązu. Na tym jednak się nie skończyło.

Odkrycia dotyczą tura leśnego, wymarłego gatunku ssaka z rodziny wołowatych. Uznaje się go za przodka niektórych współczesnych ras bydła domowego. Szczątki zwierzęcia uznano za wyjątkowo ciekawe odkrycie z tego etapu badań, tym bardziej że kości tura nie pojawiają się często podczas wykopalisk. Oprócz kości tura znaleziono również szczątki dzika. Ponadto odkryto dowody na wykorzystanie niektórych jaskiń jako miejsc pochówku w okresie neolitu.

Odkrycia poszerzają wiedzę naukowców o tym ciekawym obszarze - rzucają nowe światło na prehistoryczne wykorzystanie jaskiń przez ludzi zamieszkujących i uprawiających ziemię w regionie Dales, a także na dalsze losy tych terenów, które do dziś stanowią miejsce upraw i wypasu.

- Często to doświadczeni lokalni grotołazi jako pierwsi natrafiają na tego typu znaleziska archeologiczne, ponieważ tylko oni mają dostęp do jaskiń - zaznacza Rick Peterson, archeolog i speleolog z University of Central Lancashire. - Dzięki tej współpracy mamy pewność, że wszelkie odkrycia dokonane podczas rekreacyjnej eksploracji jaskiń zostaną oficjalnie udokumentowane.