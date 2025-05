Każdy poszukiwacz marzy o odnalezieniu skarbu, ale tylko nielicznym się to udaje. Nadzieja na wyjątkowe odkrycie napędza jednak pasję i motywuje do godzin spędzanych w terenie, z detektorem w dłoni i wzrokiem utkwionym w ziemię. W dodatku, gdy pojawia się realna szansa na nagrodę, determinacja rośnie, a serce bije szybciej - bo może to właśnie dziś los się uśmiechnie.